PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине в больницах более 20 тыс. больных Covid-19

В медицинских учреждениях, определенных для лечения больных коронавирусом, находится более 20 тыс. пациентов.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Читайте: Локдауна из-за второй волны Covid-19 не будет — Минздрав

По его словам, медицинская система не выдержит большей нагрузки, если граждане Украины не будут соблюдать противоэпидемических правил безопасности.

— В больницах по состоянию на утро четверга находится более 20 тыс. больных. Медицинская система не выдержит, если мы не начнем соблюдать правила, — отметил глава Минздрава.

По данным министерства, в Украине в четырех областях больничные койки заполнены более чем на 70%.

По состоянию на 8 октября большая загруженность коек в Ивано-Франковской области — 177%, Донецкой — 96,8%, Одесской — 80,8% и Луганской — 76%.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса за последние сутки в Украине было выявлено 5 397 новых случаев. За время пандемии умерло от вируса 4 690 человек, за сутки — 93 больных. Выздороветь удалось 108 233 пациентам, за день — 2 263 гражданам страны.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области — 685, Одесской — 316 и Днепропетровской — 316.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка