В медицинских учреждениях, определенных для лечения больных коронавирусом, находится более 20 тыс. пациентов.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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По его словам, медицинская система не выдержит большей нагрузки, если граждане Украины не будут соблюдать противоэпидемических правил безопасности.

— В больницах по состоянию на утро четверга находится более 20 тыс. больных. Медицинская система не выдержит, если мы не начнем соблюдать правила, — отметил глава Минздрава.

По данным министерства, в Украине в четырех областях больничные койки заполнены более чем на 70%.

По состоянию на 8 октября большая загруженность коек в Ивано-Франковской области — 177%, Донецкой — 96,8%, Одесской — 80,8% и Луганской — 76%.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса за последние сутки в Украине было выявлено 5 397 новых случаев. За время пандемии умерло от вируса 4 690 человек, за сутки — 93 больных. Выздороветь удалось 108 233 пациентам, за день — 2 263 гражданам страны.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области — 685, Одесской — 316 и Днепропетровской — 316.