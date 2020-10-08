В Украине из-за резкого роста больных коронавирусом началась подготовка к открытию временных госпиталей.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время своего обращения.

— Сегодня у нас занята 21 тыс. коек. Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных Covid-19, — заявил Степанов.

Также министр призвал граждан поддерживать медиков путем соблюдения противоэпидемических мер.

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— Если мы и дальше будем игнорировать правила противоэпидемической опасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля, — подчеркнул Максим Степанов.

Министр рассказал, что многие европейские страны возвращаются к жесткому карантину, однако их экономика может выдержать такой удар, а вот украинская нет.

— Однако для нашей экономики — это будет катастрофа, — добавил Степанов.

Статистика коронавируса в Украине

Между тем 8 октября коронавирус в Украине подтвердили у 244 734 украинцев. За сутки — 5 397 новых случаев, что является очередным антирекордом.

За время пандемии умерли от вируса 4 690 человек, выздороветь удалось 108 233 больным.

В Киеве 8 октября зафиксировали 422 новых случая заражения Covid-19. Всего в столице 25 896 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.