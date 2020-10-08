PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине появятся временные госпитали для больных Covid-19 — Степанов

В Украине из-за резкого роста больных коронавирусом началась подготовка к открытию временных госпиталей.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время своего обращения.

— Сегодня у нас занята 21 тыс. коек. Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных Covid-19, — заявил Степанов.

Также министр призвал граждан поддерживать медиков путем соблюдения противоэпидемических мер.

Читайте: Количество новых случаев бьет все рекорды: Европа ужесточает ограничения из-за Covid-19

— Если мы и дальше будем игнорировать правила противоэпидемической опасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля, — подчеркнул Максим Степанов.

Министр рассказал, что многие европейские страны возвращаются к жесткому карантину, однако их экономика может выдержать такой удар, а вот украинская нет.

— Однако для нашей экономики — это будет катастрофа, — добавил Степанов.

Статистика коронавируса в Украине

Между тем 8 октября коронавирус в Украине подтвердили у 244 734 украинцев. За сутки — 5 397 новых случаев, что является очередным антирекордом.

За время пандемии умерли от вируса 4 690 человек, выздороветь удалось 108 233 больным.

В Киеве 8 октября зафиксировали 422 новых случая заражения Covid-19. Всего в столице 25 896 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка