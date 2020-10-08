В Украине на лечение одного пациента в палате неинтенсивного отделения тратят 900 грн, а день в палате интенсивной терапии стоит 5 тыс. грн.

Об этом рассказал и.о. главы Нацслужбы здоровья Андрей Виленский.

Он добавил, в среднем на одного пациента тратят 20 тыс. грн из госбюджета, без учета средств от местных властей.

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По словам Виленского, сегодня система здравоохранения в целом выполняет свою функцию по оказанию помощи пациентам с коронавирусом.

Коронавирус в Украине

Между тем 8 октября коронавирус в Украине подтвердили у 244 734 украинцев. За сутки — 5 397 новых случаев, что является очередным антирекордом.

За время пандемии умерли от вируса 4 690 человек, выздороветь удалось 108 233 больным.