Отпуск осенью 2020: куда поехать в Украине

Отпуск осенью — это прекрасный период, чтобы настроиться на продуктивную работу, отдохнуть и побыть наедине с мыслями.

Осень — это время для размышлений и красивых прогулок на свежем воздухе и в живописных местах.

Пандемия коронавируса внесла коррективы в выборе отдыха, поэтому осень 2020 можно прекрасно провести в Украине.

Куда поехать отдыхать осенью в Украине, подборку красивых мест и цен, ищите на сайте Факты ICTV.

Яремче, Карпаты

Карпаты — это очень живописное место в Украине, на которое действительно стоит потратить свой отпуск. Здесь часами можно наслаждаться покоем, величием гор и красочными лесами.

Карпаты идеально подойдут для семейного отдыха, как активного, так и более спокойного.

Яремче — это город областного значения, у которого есть удобная транспортная инфраструктура: туда можно добраться и поездом, и автобусом, и электричкой.

Сколько стоит дорога:

Поезд Киев-Яремче — от 570 грн;

Автобус из Ивано-Франковска — от 100 грн за одного;

Автобус из Львова — от 200 грн за одного.

Здесь можно найти немало комфортабельных отелей с видом на горы, а цены есть на любой кошелек.

Так, за пять ночей в октябре на двух нужно заплатить от 3 тыс. грн.

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Харьков

Харьков также прекрасно подходит для больших прогулок. Одно из самых популярных мест — парк имени Горького.

В парке расположены десятки аттракционов, потому развлечение здесь найдется каждому.

И хотя есть миф, что Харьков — промышленный город, однако там есть достаточно интересных мест, где провести осенний отпуск.

В Харькове стоит посетить и Европейскую площадь — шестую по своим размерам в Европе и 14 в мире.

Цена на билеты:

Поезд Киев-Харьков — от 330 грн;

Самолет Киев-Харьков-Киев — от 3 тыс. грн.

На номер в гостинице за двоих на пять ночей цена стартует от 3,5 тыс. грн.

Клевань, Ровенская область

Клевань — небольшой поселок городского типа в Ровенской области, который стал известным благодаря тоннелю любви и ассоциируется с романтическим путешествием.

Тоннель имеет арочную форму, образованную ветвями над железнодорожными путями.

Подобных туннелей нет не только в Украине, но и в Европе.

Доехать можно в Ровно, а из города — автобусом или на авто.

Цены на билеты:

Поезд Киев-Ровно — от 150 грн;

Автобус Луцк-Клевань — 56 грн.

Номер в отеле на двоих за пять ночей обойдется вам минимум от 2,5 тыс. грн.

Больше о том, где отдохнуть в Украине, места то на море и в горах, смотрите на сайте Факты ICTV.