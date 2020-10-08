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Факты / Украина / Общество

Винничане смогут подарить местным чиновникам сертификаты в СИЗО

Винничане имеют право передать подарочные сертификаты на пребывание в СИЗО одиозным местным чиновникам.

Об этом сообщил кандидат на должность мэра города Сергей Кудлаенко на своей странице в Facebook.

— Лица, которые чаще всего светились в коррупционных хрониках нашего города, игнорировали запросы своих избирателей и только набивали собственные карманы, должны понимать, что все все видят, — прокомментировал общественную инициативу кандидат.

Сформируют список чиновников-коррупционеров сами неравнодушные горожане. Каждый винничанин сможет оставить свой голос и пожелания через Telegram канал Сергея Кудлаенко и на местах раздачи информационных материалов от кандидата.

VIP-камеры в тюрьмах

Платные камеры в следственных изоляторах появились весной 2020 года.

Платные камеры работают в Киеве, Чернигове, Львове, Черновцах и еще шести областных центрах. Камеры рассчитаны на четверых, трех и двух задержанных.

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Цена от количества не меняется, платят все по отдельности. Забронировать камеру можно в порядке очереди.

За сутки пребывания в камере киевской Лукьяновки просят 2 тыс. грн, сутки во Львове стоят тысячу гривен. Несколько меньше цена в следственных изоляторах других областных центров.

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