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Факты / Украина

Я в надежных руках: у мэра Умани Цебрия обнаружили коронавирус

У мэра города Умань Александра Цебрия диагностировали коронавирус.

— Только что получил результат теста. У меня подтвердили Сovid -19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы, — заявил Александр Цебрий.

Цебрий добавил, что несмотря на коронавирус, он продолжает предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы.

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— И в дальнейшем буду отстаивать интересы граждан, как и предыдущие пять лет! Спасибо всем за ваши теплые слова поддержки, которые я получаю в личных сообщениях и звонках. Я вас не подведу! — отметил мэр Умани. 

5 октября мэра Умани Александра Цебрия госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Цебрий рассказал, что ему стало плохо. Среди симптомов были слабость, высокая температура. Также он отметил, что перестал чувствовать вкус.

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