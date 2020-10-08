Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев ждать вакцину от коронавируса, безопасность и эффективность которой не будет вызывать сомнений.
По его словам, западные партнеры заверили в помощи при получении такого вещества.
— Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых, — заявил Владимир Зеленский.
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В то же время глава государства считает, что не стоит верить заявлениям отдельных политиков, которые вакцинируются непроверенными веществами.
Вакцина против коронавируса
Украинский политик, председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук во время визита к президенту РФ Владимиру Путину 6 октября заявил, что он и его семья вакцинировались российской вакциной против коронавируса.
Это вещество, которую Кремль называет первой в мире вакциной против Covid-19, было разработано российскими учеными в августе.
В мире с осторожностью отнеслись к подобным заявлениям руководства страны и к самой вакцине. В то же время Путин заявил о готовности поставлять вещество в Украину.
Источник: Владимир Зеленский