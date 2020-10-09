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Факты / Украина

Антирекорд два дня подряд: в Украине за сутки обнаружили 5 804 случая

Статистика коронавируса в Украине на 9 октября свидетельствует о 250 538 больных. За сутки зафиксировали еще 5 804 случая. Это стало новым антирекордом.

Всего за время пандемии выздоровели уже 108 233 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 4 779 человек, за сутки — 89 человек.

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Коронавирус в Украине

Для сравнения, статистика коронавируса в Украине на 8 октября свидетельствует о 244 734 больных. За сутки обнаружили 5 397 новых случаев, что стало очередным антирекордом.

Всего в Украине провели 2 489 702 тестирования методом ПЦР.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской (+685), Одесской (+316) и Днепропетровской (+316) областях.

Фото: Dreamstime

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