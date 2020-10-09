Тернополь могут исключить из списка регионов красной карантинной зоны. В то же время Канев точно останется красным.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, точно говорить о списки карантинных зон можно будет только после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Канев точно останется в красной зоне, так как карантинные зоны вводятся две недели. Думаю, что Тернополь не будет в красной зоне, но об этом можем говорить только после заседания ТЭБ и ЧС, — сказал Немчинов.

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Заседание комиссий должно состояться сегодня.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 9 октября свидетельствует о 250 538 больных. За сутки зафиксировали еще 5 804 случая. Это стало новым антирекордом.

Всего за время пандемии выздоровели уже 108 233 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 4 779 человек, за сутки — 89 человек.