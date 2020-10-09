Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября.

Дату местных выборов в Украине установили во время заседания в Верховной Раде 16 июля.

25 октября пройдут местные выборы, в частности, будут выбрать депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.

Старт избирательной кампании намечен на 5 сентября.

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Выборы в Крыму и на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей проводиться не будут.

Местные выборы 2020

На местных выборах 2020 кандидаты на должность мэра города должны заплатить залог. Его сумма будет зависеть от количества избирателей города.

Залог составит от 19 до 445 тыс. грн. Максимальную сумму заплатят кандидаты на кресло мэра Киева, Харькова и Днепра — 445 тыс. грн, 219 тыс. грн и 157 тыс. грн соответственно.

11 июня ЦИК разрешила голосовать гражданам без прописки, а это более 1 млн человек. К ним относятся лица, которым исполнилось 18 лет, и они не успели зарегистрироваться.