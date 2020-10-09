В Киеве в ночь на 11 октября метро будет работать на час дольше. Кроме того, вечером 10 октября — на трех станциях будут установлены ограничения на вход.

Об этом сообщает КП Киевский метрополитен.

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Изменения в работе метро произошли из-за проведения на стадионе НСК Олимпийский футбольного матча между сборными командами Украины и Германии.

Возможно ограничение на вход для пассажиров станции Олимпийская перед началом футбольного матча и станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого после его окончания в 23.30.

Матч Украина — Германия

В субботу, 10 октября, сборная Украины встретится с командой Германии в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Лиге А четвертой группы.

Встреча пройдет в субботу, 10 октября, в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало матча в 21.45 по киевскому времени.