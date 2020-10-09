Местные выборы 2020: какие партии идут в горсовет Днепра

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября. Граждане Украины будут выбирать мэров городов и депутатов в городские советы.
Кроме того, на местных выборах голосование осуществляется по новым бюллетенями.
В Днепре уже известны партии и их списки представителей, которые будут балотуватироваться в местный совет. Факты ICTV собрали полный список партий, которые будут выдвигать своих кандидатов на местных выборах.
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Днепровская городская территориально избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов от 15 партий.
Список партий в горсовет Днепра:
Пропозиция
Позиции лидера заняла партия Пропозиция. Партийный список возглавляет действующий мэр города Борис Филатов. Первых кандидатов представили на съезде еще в июле. Также эта партия имеет наибольшую поддержку среди жителей Днепра — 27,9%.
- Борис Филатов — действующий мэр Днепра;
- Александр Санжара — секретарь горсовета;
- Евгения Дитятковская — депутат городского совета VII созыва, председатель фракции Пропозиция, возглавляет КЗ Днепровское клиническое объединение скорой медицинской помощи городского совета, заведующая аллергологическим отделением;
- Борис Васильев — телеведущий;
- Наталья Хазан — волонтер, общественный деятель, продюсер фильмов;
- Иван Васючков — предприниматель.
Слуга народа
Эта партия в рейтингах занимает второе место. Ее поддерживают 14,7% избирателей. 26 августа на презентации стратегии развития Днепропетровской области были представлены имена кандидатов.
- Сергей Рыженко — главный врач ОКБ имени И. И. Мечникова;
- Алиадо Мансурова — глава грузинской диаспоры в Днепре;
- Юрий Скребец — заместитель главного врача ОКБ имени И. И. Мечникова;
- Есения Тарасова — заведующий консультативной поликлиники ОКБ имени И. И. Мечникова;
- Сергей Тимчук — заведующий отделением ОКБ имени И. И. Мечникова.
Оппозиционная платформа — За жизнь
23 сентября политическая партия ОПЗЖ представила своих кандидатов на местные выборы в Днепре. В рейтингах эта партия занимает третье место — за них могут отдать голоса 14,3% жителей города.
- Геннадий Гуфман — глава Днепропетровского областного отделения ОПЗЖ;
- Сергей Никитин — глава франции ОПЗЖ в горсовете Днепра;
- Александр Сидоренко — заместитель городского головы Днепра;
- Елена Куян — заместитель директора департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики;
- Елена Степанян — депутат горсовета.
Гражданская сила
Партию Гражданская сила возглавляет кандидат в мэры города Днепр Загид Краснов. В рейтинге на местные выборы 2020 политическая партия среди горожан занимает четвертое место и имеет 9,6% поддержки.
- Загид Краснов — лидер партии, возглавляет фракцию Гражданская сила в горсовете;
- Екатерина Збарская — депутат горсовета;
- Александр Мирошниченко — бывший руководитель дежурной частью Индустриального отделения полиции Днепропетровского отделения полиции ГУНП в Днепропетровской области;
- Руслан Краснов — депутат горсовета;
- Татьяна Афанасьева — общественный деятель.
Блок Вилкула Украинская перспектива
В начале сентября глава партии Александр Вилкул представил своих кандидатов на местные выборы 2020 в горсовет Днепра. Список в городской совет следующего созыва возглавила действующий депутат и руководитель фракции Блока Украинская перспектива Наталья Начарьян.
В рейтинге Блок Вилкула занимает пятое место — 7,9%.
- Александр Вилкул — председатель партии Блок Вилкула Украинская перспектива;
- Наталья Начарьян — депутат горсовета;
- Наталья Гончаренко — заместитель председателя областной организации Блока Вилкула;
- Наталья Пилипенко — депутат горсовета;
- Ярослав Гивель — депутат горсовета.
Европейская солидарность
Партийный список партии Европейская солидарность в горсовет Днепра возглавляет волонтер Татьяна Рычкова, которая выдвигается в мэры города. 5,1% жителей города поддерживают эту политическую силу.
- Татьяна Рычкова — бывший народный депутат;
- Камиль Примаков — председатель фракции Европейская солидарность в горсовете Днепра;
- Артем Хмельников — депутат горсовета;
- Валерия Петрицкая — юрист;
- Максим Музыка — ветеран АТО.
Партия Шария
Партия Шария среди граждан города Днепр набрала 4,2% голосов поддержки. Возглавляет партийный список Татьяна Цимболинець.
- Татьяна Цимболинец;
- Максим Майдан — архитектор-дизайнер;
- Максим Сипович;
- Валерий Пикинер;
- Анастасия Белоус.
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Батькивщина
От партии Батькивщина в горсовет Днепра список возглавляет Мгер Куюмчан, который является кандидатом на пост мэра города. По рейтингам эта политическая сила занимает последнее место и имеет 3,1% поддержки избирателей.
- Мгер Куюмчян — заместитель председателя Днепропетровского областного совета;
- Антонина Марина — заместитель председателя городской организации ВО Батькивщина, журналист;
- Татьяна Мочевых — помощник заместителя председателя Днепропетровского облсовета;
- Михаил Белый — ветеран АТО;
- Тарас Жуков — председатель правления ОАО АТП -11205.
Голос
От партии Голос возглавляет партийный список в городской совет Днепра Владимир Юрченко — председатель Днепровского отделения фракции.
- Владимир Юрченко — юрист, председатель Днепровского отделения партии Голос;
- Ольга Владимирова — медиа-эксперт, журналист, волонтер;
- Алексей Савчук — адвокат, общественный деятель;
- Наталья Шулика — коуч, волонтер;
- Максим Голдин — предприниматель, общественный деятель.
Национальный корпус
На должность мэра Днепра от Национального корпуса будет баллотироваться Игорь Майденко, который и возглавляет партийный список в горсовет.
- Игорь Майденко — заведующий приемно-диагностическим отделением Днепровской областной детской больницы;
- Родион Кудряшов — ветеран полка Азов, руководитель Центрального штаба партии;
- Денис Котенко — руководитель Днепровского областного отделения партии;
- Юлия Черечеча — председатель ОСМД;
- Дарья Слуцковская — заместитель руководителя областной организации партии.
Демократический Альянс
Днепровская партийная организация Демальянс выдвинула Артема Романюкова кандидатом в мэры на местных выборах 2020 года, который возглавляет список в горсовет с другими представителями.
- Артем Романюков — общественный деятель;
- Василий Пидлужный — юрист;
- Сергей Головацкий — предприниматель;
- Татьяна Тертичко — предприниматель;
- Юлия Ткачук — предприниматель.
ВО Свобода
19 сентября на конференции Днепропетровской областной партийной организации Свободы объявили имена кандидатов в горсовет.
- Владимир Свиридюк — член ВО Свобода;
- Сергей Прокуда — предприниматель;
- Олег Василенко — почетный консул Федеративной республики Бразилия в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях;
- Полина Завада — бывший помощник нардепа;
- Елена Михлик — работник издание Вестник Застройщика.
Команда Днепра
От Команды Днепра на местные выборы 2020 в мэры будет баллотироваться Дмитрий Семеренко — известный альпинист.
- Александра Климова — психолог, коуч;
- Дмитрий Семеренко — предприниматель, альпинист;
- Оксана Немировская — телеведущая;
- Евгений Поляруш — бывший директор Лиги юмористического шоу КаВуН;
- Владислав Малько — генеральный директор 9 телеканала.
За майбутнє
Партия За майбутнє не выдвинула кандидатов в мэры города Днепра, но бороться за депутатские места в горсовете.
- Вадим Гетьман — заместитель руководителя Государственного управления охраны окружающей среды Украины в Днепропетровской области;
- Алексей Зосименко — юрист;
- Владимир Якуб;
- Виктория Деревянко;
- Татьяна Громуха.
Партия Справа
Партия Справа на должность мэра Днепра выдвинула предпринимателя Павла Атаманчука, который и возглавил партийный список.
- Павел Атаманчук — предприниматель;
- Оксана Безуглая;
- Александр Смыков — депутат Новокодакськои районного совета;
- Карина Силенок;
- Сергей Ларко.
Партии Голос, Национальный корпус, Демократический Альянс, За майбутнє, Справа, Свобода, Команда Днепра в сумме набрали от избирателей по рейтингам около 2% поддержки. Более 9% жителей Днепра еще не определились, за какую партию будут голосовать на местных выборах 2020.