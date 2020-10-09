Местные выборы 2020: какие партии идут в горсовет Днепра

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября. Граждане Украины будут выбирать мэров городов и депутатов в городские советы.

Кроме того, на местных выборах голосование осуществляется по новым бюллетенями.

В Днепре уже известны партии и их списки представителей, которые будут балотуватироваться в местный совет. Факты ICTV собрали полный список партий, которые будут выдвигать своих кандидатов на местных выборах.

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Днепровская городская территориально избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов от 15 партий.

Список партий в горсовет Днепра:

Пропозиция

Позиции лидера заняла партия Пропозиция. Партийный список возглавляет действующий мэр города Борис Филатов. Первых кандидатов представили на съезде еще в июле. Также эта партия имеет наибольшую поддержку среди жителей Днепра — 27,9%.

Борис Филатов — действующий мэр Днепра;

Александр Санжара — секретарь горсовета;

Евгения Дитятковская — депутат городского совета VII созыва, председатель фракции Пропозиция, возглавляет КЗ Днепровское клиническое объединение скорой медицинской помощи городского совета, заведующая аллергологическим отделением;

Борис Васильев — телеведущий;

Наталья Хазан — волонтер, общественный деятель, продюсер фильмов;

Иван Васючков — предприниматель.

Слуга народа

Эта партия в рейтингах занимает второе место. Ее поддерживают 14,7% избирателей. 26 августа на презентации стратегии развития Днепропетровской области были представлены имена кандидатов.

Сергей Рыженко — главный врач ОКБ имени И. И. Мечникова;

Алиадо Мансурова — глава грузинской диаспоры в Днепре;

Юрий Скребец — заместитель главного врача ОКБ имени И. И. Мечникова;

Есения Тарасова — заведующий консультативной поликлиники ОКБ имени И. И. Мечникова;

Сергей Тимчук — заведующий отделением ОКБ имени И. И. Мечникова.

Оппозиционная платформа — За жизнь

23 сентября политическая партия ОПЗЖ представила своих кандидатов на местные выборы в Днепре. В рейтингах эта партия занимает третье место — за них могут отдать голоса 14,3% жителей города.

Геннадий Гуфман — глава Днепропетровского областного отделения ОПЗЖ;

Сергей Никитин — глава франции ОПЗЖ в горсовете Днепра;

Александр Сидоренко — заместитель городского головы Днепра;

Елена Куян — заместитель директора департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики;

Елена Степанян — депутат горсовета.

Гражданская сила

Партию Гражданская сила возглавляет кандидат в мэры города Днепр Загид Краснов. В рейтинге на местные выборы 2020 политическая партия среди горожан занимает четвертое место и имеет 9,6% поддержки.

Загид Краснов — лидер партии, возглавляет фракцию Гражданская сила в горсовете;

Екатерина Збарская — депутат горсовета;

Александр Мирошниченко — бывший руководитель дежурной частью Индустриального отделения полиции Днепропетровского отделения полиции ГУНП в Днепропетровской области;

Руслан Краснов — депутат горсовета;

Татьяна Афанасьева — общественный деятель.

Блок Вилкула Украинская перспектива

В начале сентября глава партии Александр Вилкул представил своих кандидатов на местные выборы 2020 в горсовет Днепра. Список в городской совет следующего созыва возглавила действующий депутат и руководитель фракции Блока Украинская перспектива Наталья Начарьян.

В рейтинге Блок Вилкула занимает пятое место — 7,9%.

Александр Вилкул — председатель партии Блок Вилкула Украинская перспектива;

Наталья Начарьян — депутат горсовета;

Наталья Гончаренко — заместитель председателя областной организации Блока Вилкула;

Наталья Пилипенко — депутат горсовета;

Ярослав Гивель — депутат горсовета.

Европейская солидарность

Партийный список партии Европейская солидарность в горсовет Днепра возглавляет волонтер Татьяна Рычкова, которая выдвигается в мэры города. 5,1% жителей города поддерживают эту политическую силу.

Татьяна Рычкова — бывший народный депутат;

Камиль Примаков — председатель фракции Европейская солидарность в горсовете Днепра;

Артем Хмельников — депутат горсовета;

Валерия Петрицкая — юрист;

Максим Музыка — ветеран АТО.

Партия Шария

Партия Шария среди граждан города Днепр набрала 4,2% голосов поддержки. Возглавляет партийный список Татьяна Цимболинець.

Татьяна Цимболинец;

Максим Майдан — архитектор-дизайнер;

Максим Сипович;

Валерий Пикинер;

Анастасия Белоус.

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Батькивщина

От партии Батькивщина в горсовет Днепра список возглавляет Мгер Куюмчан, который является кандидатом на пост мэра города. По рейтингам эта политическая сила занимает последнее место и имеет 3,1% поддержки избирателей.

Мгер Куюмчян — заместитель председателя Днепропетровского областного совета;

Антонина Марина — заместитель председателя городской организации ВО Батькивщина, журналист;

Татьяна Мочевых — помощник заместителя председателя Днепропетровского облсовета;

Михаил Белый — ветеран АТО;

Тарас Жуков — председатель правления ОАО АТП -11205.

Голос

От партии Голос возглавляет партийный список в городской совет Днепра Владимир Юрченко — председатель Днепровского отделения фракции.

Владимир Юрченко — юрист, председатель Днепровского отделения партии Голос;

Ольга Владимирова — медиа-эксперт, журналист, волонтер;

Алексей Савчук — адвокат, общественный деятель;

Наталья Шулика — коуч, волонтер;

Максим Голдин — предприниматель, общественный деятель.

Национальный корпус

На должность мэра Днепра от Национального корпуса будет баллотироваться Игорь Майденко, который и возглавляет партийный список в горсовет.

Игорь Майденко — заведующий приемно-диагностическим отделением Днепровской областной детской больницы;

Родион Кудряшов — ветеран полка Азов, руководитель Центрального штаба партии;

Денис Котенко — руководитель Днепровского областного отделения партии;

Юлия Черечеча — председатель ОСМД;

Дарья Слуцковская — заместитель руководителя областной организации партии.

Демократический Альянс

Днепровская партийная организация Демальянс выдвинула Артема Романюкова кандидатом в мэры на местных выборах 2020 года, который возглавляет список в горсовет с другими представителями.

Артем Романюков — общественный деятель;

Василий Пидлужный — юрист;

Сергей Головацкий — предприниматель;

Татьяна Тертичко — предприниматель;

Юлия Ткачук — предприниматель.

ВО Свобода

19 сентября на конференции Днепропетровской областной партийной организации Свободы объявили имена кандидатов в горсовет.

Владимир Свиридюк — член ВО Свобода;

Сергей Прокуда — предприниматель;

Олег Василенко — почетный консул Федеративной республики Бразилия в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях;

Полина Завада — бывший помощник нардепа;

Елена Михлик — работник издание Вестник Застройщика.

Команда Днепра

От Команды Днепра на местные выборы 2020 в мэры будет баллотироваться Дмитрий Семеренко — известный альпинист.

Александра Климова — психолог, коуч;

Дмитрий Семеренко — предприниматель, альпинист;

Оксана Немировская — телеведущая;

Евгений Поляруш — бывший директор Лиги юмористического шоу КаВуН;

Владислав Малько — генеральный директор 9 телеканала.

За майбутнє

Партия За майбутнє не выдвинула кандидатов в мэры города Днепра, но бороться за депутатские места в горсовете.

Вадим Гетьман — заместитель руководителя Государственного управления охраны окружающей среды Украины в Днепропетровской области;

Алексей Зосименко — юрист;

Владимир Якуб;

Виктория Деревянко;

Татьяна Громуха.

Партия Справа

Партия Справа на должность мэра Днепра выдвинула предпринимателя Павла Атаманчука, который и возглавил партийный список.

Павел Атаманчук — предприниматель;

Оксана Безуглая;

Александр Смыков — депутат Новокодакськои районного совета;

Карина Силенок;

Сергей Ларко.

Партии Голос, Национальный корпус, Демократический Альянс, За майбутнє, Справа, Свобода, Команда Днепра в сумме набрали от избирателей по рейтингам около 2% поддержки. Более 9% жителей Днепра еще не определились, за какую партию будут голосовать на местных выборах 2020.