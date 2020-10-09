В Харьковской области ежедневно госпитализируют от 60 до 90 человек. Глава ОГА Алексей Кучер заявил, что ситуация критическая.

— Мы сейчас находимся не в красной, а уже в “черной” зоне… Каждый день госпитализируется от 60 до 90 человек по области. Чтобы нам разместить этих людей (а есть те, кто находится в крайне тяжелом состоянии) нам необходимо такое же количество выписать. Это как раз подтверждение того, что ситуация является критической, — сказал Кучер на брифинге.

По его словам, фактически заполнены все койки для лечения больных Covid-19, за исключением детских и в роддоме.

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В ближайшее время планируется дополнительно выделить для лечения больных Covid-19 320 коек и закупить кислородные концентраторы.

— Рассматривается вариант в случае необходимости, развертывания коек на территории даже немедицинских учреждений. Как мы говорили, это могут быть стадионы, дворцы, другие помещения, — сказал Кучер.

Коронавирус в Украине

9 октября в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — 5 804 новых случаев.

Больше всего инфицированных за последние сутки обнаружили в Харьковской области — 603, Киеве — 567, Одесской области — 403 и Хмельницкой — 330.