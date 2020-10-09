Коболев рассказал о прохождении долгов и уголовном деле против Нафтогаза

Нафтогаз винят не в долгах, а в корректном освещении экономической ситуации.

Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

— Нас обвиняют не в долгах. Нас обвиняют в том, что мы корректно показываем реальную экономическую суть задолженности. А суть ее такова — эти долги не имеют источников для погашения, — отметил Коболев.

Он добавил, обвинения появились после того, как Нафтогаз поднял вопрос о необходимости урегулирования этой задолженности и проведения расчетов, согласно закону Украины.

— Сттоит дать ответ, а почему эти долги возникли. Именно это стало реальной причиной того, что мы получили отчет, где сказано Нафтогаз не должен выполнять требования украинского законодательства. Мы это уже видели. Это не первый раз. Но это странным образом совпало с визитами правительственной делегации в Европу, ЕС — добавил Андрей Коболев.

Как возникли долговые обязательства

В Украине есть частные газзбуты. Нафтогаз почти не поставляет газ напрямую населению. Он получил такое право только с 1 августа 2020 года.

Ранее газ поставлялся исключительно через газзбуты, которые и сейчас являются монополистами в этой сфере. Они покупают его на рыночных условиях у частных компаний. Там они рассчитываются на 100%.

Также в Украине есть тепловая генерация, то есть предприятия, которые генерируют тепло и поставляют его в многоэтажные дома централизованно.

— Они, как правило, контролируются местными властями, частными компаниями или являются муниципальными. Шесть из них — государственные, которыми руководит Фонд госимущества Украины. За предыдущий отопительный сезон они увеличили долги на миллиард грн. Недавно у нас было совещание на высоком уровне, где руководители этих компаний признали, что источников для погашения долго нет, — заявил Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что именно эти долговые проблемы были корректно освещены Нафтогазом.

— И сейчас мы получили бумагу, в которой говорят А вы не имели права говорить, что эти долги безнадежны. Уважаемые, это странно. Более того, наше право и правильность нашей оценки подтверждены международными аудиторами, так и кредиторами, которые доверяют Нафтогазу, — добавил Коболев.

По его словам, это долги перед Нафтогазом.

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— Мы были обязаны поставлять газ на условиях, которые мы не регулировали. Такое право имеет наше правительство и аукционер в одном лице на основании закона Украины, — отметил глава Нафтогаза.

С 2016 по 2019 год это право активно использовалось. Более того, в 2019 году это право использовалось без рыночной или социальной цели.

Готов ли Нафтогаз к расследованию

— Параллельно с этим мы получили интересные бумаги по уголовному делу о госизмене. Это произошло за одну неделю. Я считаю, что такие совпадения в нашей жизни бывают нечасто. Я это воспринимаю как мощное медийное приглашение к диалогу. Мы как Нафтогаз к нему готовы. Мы готовы предоставлять нашу отчетность, объяснять ее. Очень надеемся, что сейчас этот конфликтный, кризисный момент станет точкой, после которой мы сможем ответить на то, что произошло, и найти пути решения проблемы, — подчеркнул Андрей Коболев.

По его словам, в Верховную Раду подан законопроект, который призван частично урегулировать проблему долгов за торговлю импортируемым газом.

8 октября появилась информация, что Служба безопасности Украины проверит результаты аудита НАК Нафтогаз Украины.

Госаудитслужба предоставила СБУ материалы ревизии Нафтогаза для рассмотрения и принятия необходимого решения.

Государственная аудиторская служба в акте ревизии указала о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях, которые “могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения”.

Речь идет об аудите с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Нафтогаз якобы обвиняют в нарушениях, которые уже привели к потере 75,4 млрд грн.

9 октября Андрей Коболев сообщил, что против Нафтогаза и него в частности открыли уголовное дело по факту деятельности компании.

По его словам, дело касается деятельности всего менеджмента компании и строится на обвинениях в государственной измене.