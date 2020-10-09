9 октября в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — 5 804 новых случаев.

Больше всего инфицированных за последние сутки обнаружили в Харьковской области — 603, Киеве — 567, Одесской области — 403 и Хмельницкой — 330.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание относительно обострения ситуации с распространением коронавируса.

Он поручил проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук, мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию, координацию работы с МВД и Держпродспоживслужбою и отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных коронавирусом всем главам ОГА и КГГА.

Мэр Киеве Виталий Кличко заявил, что в столице заканчиваются койко-места для приема больных коронавирусом. Столичный мэр обратился к правительству, чтобы тот предоставил коечный фонд и медиков для лечения пациентов.

По состоянию на 9 октября, в стационарах столичных медучреждений лечатся 1 675 больных, из них 36 детей. 338 пациентов — в тяжелом состоянии, 527 — отримують кислородную поддержку, 46 — под аппаратами ИВЛ. Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Тернополь могут исключить из списка красной карантинной зоны. В то же время Канев точно останется красным.

По его словам, точно говорить о списки карантинных зон можно будет только после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.