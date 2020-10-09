В Украине уже второй день подряд фиксируется резкое ухудшение ситуации с коронавирусом — ежедневно более 5 тыс. новых случаев.

Из-за этого глава правительства Денис Шмыгаль 9 октября в 11.00 собирает министров и представителей облгосрадминистраций на селекторное совещание.

— Будет селекторное совещание в таком составе. Конечно, тема по противодействию коронавирусу и подготовке больниц там будет обсуждаться, — уточнила Фактам ICTV спикер Дениса Шмыгаля Ольга Курышко.

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Эта тема может стать ключевой и во время заседания Кабмина.

— Во время каждого заседания или обсуждаются, или принимают решения по этой теме, — добавила пресс-секретарь.

5 октября Степанов в эфире Свободы слова на ICTV отмечал, что из-за ухудшения эпидситуации возможно усиление карантина. Поэтому стоит ожидать, что сегодня в стране могут усилить отдельные карантинные меры.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 9 октября, в стране 250 538 подтвержденных случаев болезни.

За сутки — 5 804 новых, что является новым антирекордом.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 4 779 граждан страны.