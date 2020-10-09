Продолжительность работы заведений общественного питания, дистанционное обучение в определенных классах или на определенных территориях — такие новые ограничения предложит Министерство здравоохранения на следующем заседании правительства.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В частности, по его словам, речь идет о внесении соответствующих изменений в постановление о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы ресторанов.

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— Также предложим новые подходы к проведению образовательных мероприятий, в частности, будет рассмотрен вопрос о возможности дистанционного образования в определенных классах или на определенных территориях, — уточнил он.

Карантинные зоны

В Украине обновили карантинное зонирование. На 14 дней в красную зону попадают Канев Черкасской области и Сумы.

С 12 октября Киев с желтой зоны перейдет в оранжевую.

9 октября зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — 5 804 новых случаев.

Больше всего инфицированных за сутки в Харьковской области — 603, Киеве — 567, Одесской области — 403 и Хмельницкой — 330.