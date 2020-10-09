9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль созвал совещание с председателями государственных областных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, о ситуации с распространением коронавируса на территории Украины.

По итогам совещания он поручил главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и руководителям ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий.

— На их основе мы будем развивать контактные центры. Один из крупнейших приоритетов — быстрое развертывание системы обнаружения контактных лиц, — отметил премьер-министр.

Кроме этого, Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест было поручено проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук.

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Также главам областных администраций и КГГА нужно мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию, координацию работы с МВД и Держпродспоживслужбою, в частности о проведении массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения в ОГА и КГГА отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных коронавирусом.

По словам Дениса Шмыгаля, наибольшие темпы прироста наблюдаются в Харьковской и Одесской областях и в Киеве. В западных областях ситуация стабилизировалась.

Во время совещания были заслушаны губернаторы относительно эпидемической ситуации в каждой области.

Также Денис Шмыгаль заметил, что по состоянию на 9 октября не решилась проблема с доплатами для медработников, ведь выплаты не состоялись в 160 учреждениях в различных областях.

— Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА. Будем ставить вопрос освобождения соответствующих руководителей ДОУ, — подчеркнул премьер-министр.

Также был принят ряд постановлений по обеспечению кислородом, выделение и распределение средств в пределах субвенций.

Коронавирус в Украине

9 октября в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — 5 804 новых случаев.

Больше всего инфицированных за последние сутки обнаружили в Харьковской области — 603, Киеве — 567, Одесской области — 403 и Хмельницкой — 330.