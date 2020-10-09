В Киеве заканчиваются койки для приема больных коронавирусом. Столичный мэр Виталий Кличко обратился к правительству, чтобы тот предоставил коечный фонд и медиков для лечения больных.

Об этом он сообщил во время брифинга.

— Город сделал все возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом. Мы действуем на опережение. И постепенно увеличивали количество коек для приема больных, которым требуется госпитализация. Сегодня это более 2,5 тысячи коек в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих мест — уже более 70%, — рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что сейчас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. По состоянию на 9 октября, в стационарах столичных медучреждений лечатся 1 675 больных, из них 36 детей.

338 пациентов — в тяжелом состоянии, 527 — получают кислородную поддержку, 46 — под аппаратами ИВЛ. Еще 140 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

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Виталий Кличко подчеркнул, что с такой динамикой заболеваемости мест в коммунальных медучреждениях уже очень скоро будет не хватать.

— Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве, — отметил мэр.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 9 октября свидетельствует о 250 538 больных. За сутки зафиксировали еще 5 804 случая. Это стало новым антирекордом.

Всего за время пандемии выздоровели уже 108 233 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 4 779 человек, за сутки — 89 человек.