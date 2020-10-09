В ЦИК обнаружили 34 случая коронавируса, более 70 работников на больничном

В Центральной избирательной комиссии, накануне местных выборов, 34 работника заразились коронавирусом.

71 человек находится на больничном. В целом в ведомстве работает 281 сотрудник.

В комиссии добавили, что, учитывая сложность избирательного процесса, продолжают работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов.

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Местные выборы 2020

Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы 2020.

Только 20% отметили, что осведомлены в этом вопросе, а еще 26% признали свою частичную осведомленность.

Кроме того, 37% заявили, что часто следят за местной политикой и решениями местных властей, 31% — делает это иногда, а 8% — вообще не интересуются этими вопросами.

В то же время, 58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. Еще 26% вообще не знают или затруднились с ответом.