В Украине после резкого увеличения заболеваемости коронавирусом значительно вырос спрос на медицинское оборудование, которое помогает во время лечения. Однако спрос превышает то, что есть в наличии.
Об этом заявил владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давиденко.
— Пока не появилась цифра в 3 или 4 тыс. заболевших в сутки никто не просыпался. Про коронавирус забыли. Не штрафовали, работали клубы, праздновали Дни города, — отметил Давиденко.
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По его словам, за последние две недели значительно вырос спрос на медоборудование.
— А вспомнили о Covid-19 сейчас, когда в последние две недели ажиотаж на пульсоксиметры, термометры, бактерицидные лампы, кислородные концентраторы, как в начале марта, — заявил Алексей Давиденко.
Бизнесмен отметил, что спрос превышает то, что есть в наличии.
Тогда это был ажиотаж по новостям из Италии, а сегодня мне многие звонят и говорят: у меня мама, папа, бабушка, дедушка, друг или я сам заболел, найди где взять, — рассказывает Давиденко.
Он добавил, что за последние шесть месяцев украинский бизнес не смог достаточно закупить оборудования.
— За шесть месяцев украинский бизнес, который на этом зарабатывает деньги, не смог достаточно закупить оборудования и привезти, чтобы люди за деньги купили. Как вы считаете, подготовилась ли достаточно украинская власть, чтобы это пережить? — заявил бизнесмен.
Коронавирус в Украине
8 октября коронавирус в Украине подтвердили у 244 734 украинцев. За сутки — 5 397 новых случаев, что является очередным антирекордом.
За время пандемии умерли от вируса 4 690 человек, выздороветь удалось 108 233 больным.