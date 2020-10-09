В Украине после резкого увеличения заболеваемости коронавирусом значительно вырос спрос на медицинское оборудование, которое помогает во время лечения. Однако спрос превышает то, что есть в наличии.

Об этом заявил владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давиденко.

— Пока не появилась цифра в 3 или 4 тыс. заболевших в сутки никто не просыпался. Про коронавирус забыли. Не штрафовали, работали клубы, праздновали Дни города, — отметил Давиденко.

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По его словам, за последние две недели значительно вырос спрос на медоборудование.

— А вспомнили о Covid-19 сейчас, когда в последние две недели ажиотаж на пульсоксиметры, термометры, бактерицидные лампы, кислородные концентраторы, как в начале марта, — заявил Алексей Давиденко.

Бизнесмен отметил, что спрос превышает то, что есть в наличии.

Тогда это был ажиотаж по новостям из Италии, а сегодня мне многие звонят и говорят: у меня мама, папа, бабушка, дедушка, друг или я сам заболел, найди где взять, — рассказывает Давиденко.

Он добавил, что за последние шесть месяцев украинский бизнес не смог достаточно закупить оборудования.

— За шесть месяцев украинский бизнес, который на этом зарабатывает деньги, не смог достаточно закупить оборудования и привезти, чтобы люди за деньги купили. Как вы считаете, подготовилась ли достаточно украинская власть, чтобы это пережить? — заявил бизнесмен.