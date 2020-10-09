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Факты / Происшествия

Украли 9,5 млн грн: украинцы организовали мошенническую схему в ЕС

Пять человек из Закарпатской области организовали масштабную мошенническую схему, которую реализовывали на территории Европейского Союза.

Преступная группировка создавала фейковые компании по перевозке груза и работала на украинские и иностранные предприятия.

В странах ЕС они присваивали продукцию, потом незаконно перевозили ее через границу и продавали в Украине.

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Преступники подделывали ряд официальных документов — начиная с паспортов, водительских удостоверений, страховых полисов, заканчивая дубликатами номерных знаков. Кроме того, во время обысков полиция изъяла штампы различных компаний.

Общую сумму ущерба оценили в 9,5 млн грн. Всем четырем лицам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
Украли 9,5 млн грн: украинцы организовали мошенническую схему в ЕС / 4 фотографии

В Краматорске полицейские пользовались карточкой умершего человека

В городе Краматорск Донецкой области вынесли подозрение двум работникам полиции, которые завладели карточкой умершего и использовали ее по собственным потребностям.

Также выяснилось, что ранее они безосновательно задержали мужчину и вымогали у него взятку за освобождение.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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