Киевская городская ТИК утвердила образцы бюллетеней на выборах депутатов Киевсовета и мэра столицы, которые пройдут 25 октября.

Тексты бюллетеней обнародованы в постановлениях №201 и №202.

В выборах Киевского городского головы примут участие 20 кандидатов, фамилии которых указаны в алфавитном порядке.

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Кандидаты на должность мэра Киева:

Андрей Ильенко (ВО Свобода)

Андрей Пальчевский (партия Победа Пальчевского)

Борислав Береза ​​(Эко-партия Березы)

Виктор Петрук (Гражданское движение Хвиля)

Виталий Кличко (УДАР)

самовыдвиженка Диана Гранцева;

Егор Фирсов (Экологическая альтернатива)

Игорь Смешко (Сила и честь)

Ирина Верещук (Слуга народа);

самовыдвиженец Максим Гольдарб;

МиколаТоменко (Общественное движение Рідна країна)

Михаил Поживанов (Радикальная партия Олега Ляшко)

Александр Омельченко (Единство)

Александр Попов (ОПЗЖ)

Алексей Кучеренко (Батькивщина)

Елена Филонова (Вместе сила);

Сергей Гусовский (За будущее)

Сергей Притула (Голос)

Сергей Шахов (Наш край)

Юрий Левченко (команда Народовладдя).

Выборы депутатов в Киевсовет будут проходить на 13 избирательных округах.

Политические партии, участвующие в выборах в Киевсовет:

ВО Батькивщина;

ВО Свобода;

Голос;

Общественное движение Николая Томенко Рідна країна;

Гражданское движение Хвиля;

Демократическая сокира;

Экологическая альтернатива;

ЕкоПартия Березы;

Европейская солидарность;

Единство Александра Омельченко;

За будущее;

Команда Левченко Народовладдя;

Наш край;

Оппозиционная платформа — За жизнь;

Партия национального эгоизма;

Партия Шария;

Победа Пальчевского;

Правый сектор;

Пропозиция;

Радикальная партия Олега Ляшко;

Вместе сила;

Сила и честь;

Слуга народа;

УДАР.

Агитационная тактика кандидатов в мэры Киева

В новом эксклюзивном материале Факты ICTV разбирались, какую тактику избрали кандидатов на должность мэра столицы накануне местных выборов 2020.

Команды кандидатов соревнуются в креативе и новых методах завоевания электоральных симпатий.

Агитационная битва начинает покидать улицы и сосредоточивается в интернете.

И хотя политтехнологи уверены, что компромат в активной стадии предвыборной агитации больше не работает, юмор и вирусные видео — еще как.

Источник: Киевский городской совет