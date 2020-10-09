PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Как будут выглядеть бюллетени на местных выборах 2020 в Киеве (ДОКУМЕНТ)

Киевская городская ТИК утвердила образцы бюллетеней на выборах депутатов Киевсовета и мэра столицы, которые пройдут 25 октября.

Тексты бюллетеней обнародованы в постановлениях №201 и №202.

В выборах Киевского городского головы примут участие 20 кандидатов, фамилии которых указаны в алфавитном порядке.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Кандидаты на должность мэра Киева:

  • Андрей Ильенко (ВО Свобода)
  • Андрей Пальчевский (партия Победа Пальчевского)
  • Борислав Береза ​​(Эко-партия Березы)
  • Виктор Петрук (Гражданское движение Хвиля)
  • Виталий Кличко (УДАР)
  • самовыдвиженка Диана Гранцева;
  • Егор Фирсов (Экологическая альтернатива)
  • Игорь Смешко (Сила и честь)
  • Ирина Верещук (Слуга народа);
  • самовыдвиженец Максим Гольдарб;
  • МиколаТоменко (Общественное движение Рідна країна)
  • Михаил Поживанов (Радикальная партия Олега Ляшко)
  • Александр Омельченко (Единство)
  • Александр Попов (ОПЗЖ)
  • Алексей Кучеренко (Батькивщина)
  • Елена Филонова (Вместе сила);
  • Сергей Гусовский (За будущее)
  • Сергей Притула (Голос)
  • Сергей Шахов (Наш край)
  • Юрий Левченко (команда Народовладдя).

Выборы депутатов в Киевсовет будут проходить на 13 избирательных округах.

Политические партии, участвующие в выборах в Киевсовет:

  • ВО Батькивщина;
  • ВО Свобода;
  • Голос;
  • Общественное движение Николая Томенко Рідна країна;
  • Гражданское движение Хвиля;
  • Демократическая сокира;
  • Экологическая альтернатива;
  • ЕкоПартия Березы;
  • Европейская солидарность;
  • Единство Александра Омельченко;
  • За будущее;
  • Команда Левченко Народовладдя;
  • Наш край;
  • Оппозиционная платформа — За жизнь;
  • Партия национального эгоизма;
  • Партия Шария;
  • Победа Пальчевского;
  • Правый сектор;
  • Пропозиция;
  • Радикальная партия Олега Ляшко;
  • Вместе сила;
  • Сила и честь;
  • Слуга народа;
  • УДАР.

Агитационная тактика кандидатов в мэры Киева

В новом эксклюзивном материале Факты ICTV разбирались, какую тактику избрали кандидатов на должность мэра столицы накануне местных выборов 2020.

Команды кандидатов соревнуются в креативе и новых методах завоевания электоральных симпатий.

Агитационная битва начинает покидать улицы и сосредоточивается в интернете.

И хотя политтехнологи уверены, что компромат в активной стадии предвыборной агитации больше не работает, юмор и вирусные видео — еще как.

Источник: Киевский городской совет

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх