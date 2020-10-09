Киевская городская ТИК утвердила образцы бюллетеней на выборах депутатов Киевсовета и мэра столицы, которые пройдут 25 октября.
Тексты бюллетеней обнародованы в постановлениях №201 и №202.
В выборах Киевского городского головы примут участие 20 кандидатов, фамилии которых указаны в алфавитном порядке.
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Кандидаты на должность мэра Киева:
- Андрей Ильенко (ВО Свобода)
- Андрей Пальчевский (партия Победа Пальчевского)
- Борислав Береза (Эко-партия Березы)
- Виктор Петрук (Гражданское движение Хвиля)
- Виталий Кличко (УДАР)
- самовыдвиженка Диана Гранцева;
- Егор Фирсов (Экологическая альтернатива)
- Игорь Смешко (Сила и честь)
- Ирина Верещук (Слуга народа);
- самовыдвиженец Максим Гольдарб;
- МиколаТоменко (Общественное движение Рідна країна)
- Михаил Поживанов (Радикальная партия Олега Ляшко)
- Александр Омельченко (Единство)
- Александр Попов (ОПЗЖ)
- Алексей Кучеренко (Батькивщина)
- Елена Филонова (Вместе сила);
- Сергей Гусовский (За будущее)
- Сергей Притула (Голос)
- Сергей Шахов (Наш край)
- Юрий Левченко (команда Народовладдя).
Выборы депутатов в Киевсовет будут проходить на 13 избирательных округах.
Политические партии, участвующие в выборах в Киевсовет:
- ВО Батькивщина;
- ВО Свобода;
- Голос;
- Общественное движение Николая Томенко Рідна країна;
- Гражданское движение Хвиля;
- Демократическая сокира;
- Экологическая альтернатива;
- ЕкоПартия Березы;
- Европейская солидарность;
- Единство Александра Омельченко;
- За будущее;
- Команда Левченко Народовладдя;
- Наш край;
- Оппозиционная платформа — За жизнь;
- Партия национального эгоизма;
- Партия Шария;
- Победа Пальчевского;
- Правый сектор;
- Пропозиция;
- Радикальная партия Олега Ляшко;
- Вместе сила;
- Сила и честь;
- Слуга народа;
- УДАР.
Агитационная тактика кандидатов в мэры Киева
В новом эксклюзивном материале Факты ICTV разбирались, какую тактику избрали кандидатов на должность мэра столицы накануне местных выборов 2020.
Команды кандидатов соревнуются в креативе и новых методах завоевания электоральных симпатий.
Агитационная битва начинает покидать улицы и сосредоточивается в интернете.
И хотя политтехнологи уверены, что компромат в активной стадии предвыборной агитации больше не работает, юмор и вирусные видео — еще как.
Источник: Киевский городской совет