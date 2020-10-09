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Факты / Украина / Политика

Задолженность шахтерам и борьба с миграцией: заседание Кабмина (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

9 октября премьер-министр Денис Шмыгаль созвал Кабмин на заседание.

На обсуждение вынесены постановления Кабмина о погашении задолженности по заработной плате работникам шахты Надежда, вопросы функционирования органов ПФУ, проект распоряжения Кабмина о выходе Украины из Соглашения СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Также на заседании обсудят проекты постановлений об изменениях в нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований и вопросы спортивной медицины.

Онлайн-трансляция заседания Кабмина

Накануне Денис Шмыгаль провел совещание с председателями государственных областных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Он поручил главному государственному санитарному врачу Олегу Ляшко и руководителям ОГА поставить на личный контроль работу горячих линий.

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Министерство здравоохранения получило задание проработать вопрос привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук, чтобы увеличить количество койкомест для больных коронавирусом.

Коронавирус в Украине

9 октября коронавирусом в Украине заболело снова рекордное количество людей — 5 804, от начала пандемии — 250 538.

Больше всего инфицированных за последние сутки обнаружили в Харьковской области — 603, Киеве — 567, Одесской области — 403 и Хмельницкой — 330.

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