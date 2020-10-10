Мэр Одессы вручил Иверскому мужскому монастырю документ на право постоянного пользования

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Иверскому мужскому монастырю документ на право постоянного пользования участком земли, размером около двух гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

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Решение о передаче участка монастырю было принято на сессии горсовета.

По словам Труханова, ему предшествовала долгая и кропотливая работа.

— Эти вопросы должны были решать предыдущие власти, но они не хотели ими заниматься, так что вся работа досталась нам. Мы планомерно ее проводим во благо православных и всех одесситов. Ведь храмы и церкви являются островками духовности, доброты, которых так не хватает в современном обществе. Нужно, чтобы духовенство и прихожане находились в спокойной обстановке и не боялись, что их каждый момент могут прогнать и построить на месте веры очередную высотку. А такие попытки были, но мы их вовремя пресекли. Чтобы они не повторялись, решаем земельные вопросы монастырей и церквей, будем и дальше действовать в этом направлении, — заявил Геннадий Труханов.

Отмечается также, что событие было приурочено к визиту митрополита Онуфрия.

— Мэр Одессы по-настоящему заботится вопросами православной веры. Его сегодняшний поступок сделан не в корыстных целях, не себе во благо, а для церкви, духовности, в которой православие воспитывает свою паству. К этой пастве относится большинство одесситов — о них его постоянная забота, — заявил митрополит Онуфрий.

Стоит отметить, что это не первый храм, которому отдают землю Одессы. При содействии городской власти за последние годы построено более десяти храмов в разных районах города.

Выборы мэра Одессы 2020: список кандидатов и рейтинги

Выборы в Одессе 2020, как и во всех других городах Украины, пройдут 25 октября. Одесская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала уже 22 кандидата на должность городского головы.

Среди них есть как самовыдвиженцы, так и представители различных политических партий. Однако согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в начале сентября, на выборах мэра Одессы лидируют Геннадий Труханов и Олег Филимонов.

Факты ICTV также подготовили список кандидатов на выборах мэра Одессы 2020, чтобы вы могли ознакомиться с каждым из них до голосования.