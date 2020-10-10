Народный депутат из фракции Слуга народа Александр Качура заявил, что Украина будет обязана закупать российскую вакцину от Covid-19, если и покажет свою эффективность.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

— Если действительно эта вакцина покажет свою эффективность, мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране. Если свою эффективность российская вакцина покажет, и действительно будут соответствующие рекомендации, мы обязаны договариваться, закупать, — отметил Качура.

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11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса.

В сентябре началась третья фаза испытаний вакцины, в то же время, она фактически пошла в гражданский оборот — местные информационные агентства писали, что вакцину начали получать люди из групп риска, учителя и медики.

Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставки российской вакцины против коронавируса в Украину.

Глава страны считает, что для этого надо договориться с официальным Киевом.