Народный депутат из фракции Слуга народа Александр Качура заявил, что Украина будет обязана закупать российскую вакцину от Covid-19, если и покажет свою эффективность.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
— Если действительно эта вакцина покажет свою эффективность, мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране.
Если свою эффективность российская вакцина покажет, и действительно будут соответствующие рекомендации, мы обязаны договариваться, закупать, — отметил Качура.
Читайте: Зеленский призвал не доверять заявлениям о безопасности вакцины от Covid-19 из РФ
11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса.
В сентябре началась третья фаза испытаний вакцины, в то же время, она фактически пошла в гражданский оборот — местные информационные агентства писали, что вакцину начали получать люди из групп риска, учителя и медики.
Президент РФ Владимир Путин не исключает возможности поставки российской вакцины против коронавируса в Украину.
Глава страны считает, что для этого надо договориться с официальным Киевом.