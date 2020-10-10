В возрасте 94 лет скончался украинский писатель и поэт Николай Петренко.

Его не стало утром 10 октября. Он находился в одной из больниц Львова.

Николай Петренко написал более 100 книг. Он принимал участие в создании музыкальных композиций, является автором хита Намалюй мені ніч.

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Николай Петренко родился в 1925 году в Полтавской области.

В годы Второй мировой войны его вывезли в Германию, где он работал в концлагерях.

В 1951 году получил образование во Львовском государственном университете. Некоторое время работал как журналист.

В 1957 году вышел его первый поэтический сборник.

С тех пор он активно пишет прозу и поэзию.

Был лауреатом ряда премий в области литературы.

Смерть Бориса Патона

В августе ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Деятеля не стало на 102 году жизни. Патон известен работами в области металлургии и технологии металлов.

Прощание с Патоном проходило в Киеве.

Источник: Львовский городской совет

Фото: Твой город