В возрасте 94 лет скончался украинский писатель и поэт Николай Петренко.
Его не стало утром 10 октября. Он находился в одной из больниц Львова.
Николай Петренко написал более 100 книг. Он принимал участие в создании музыкальных композиций, является автором хита Намалюй мені ніч.
Читайте: Умерла украинская журналистка и диссидент Раиса Руденко
Николай Петренко родился в 1925 году в Полтавской области.
В годы Второй мировой войны его вывезли в Германию, где он работал в концлагерях.
В 1951 году получил образование во Львовском государственном университете. Некоторое время работал как журналист.
В 1957 году вышел его первый поэтический сборник.
С тех пор он активно пишет прозу и поэзию.
Был лауреатом ряда премий в области литературы.
Смерть Бориса Патона
В августе ушел из жизни выдающийся украинский ученый Борис Патон.
Деятеля не стало на 102 году жизни. Патон известен работами в области металлургии и технологии металлов.
Прощание с Патоном проходило в Киеве.
Источник: Львовский городской совет
Фото: Твой город