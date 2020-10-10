Выборы в Киеве 2020: интервью Ирины Верещук

Местные выборы 2020 пройдут уже совсем скоро — 25 октября, в воскресенье. Кандидаты активно разворачивают свои предвыборные кампании.

На пост мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов, среди которых — Ирина Верещук.

Как проходит предвыборная кампания кандидата в мэры Киева, читайте в интервью Фактам ICTV.

Ирина Верещук отмечает, что она всю жизнь работала на руководящих должностях от заместителя председателя райгосадминистрации до самой молодой женщины-мэра в Украине.

— Я сделала себя сама — с юных лет воспитывая в себе и женщину-лидера, и женщину-воина. Я вижу сейчас неприятие от женщин, от мужчин, которые за прошедшие каденции что-то достигали и проигрывали. Изменилась эпоха, поэтому стоит спросить, точно ли вы видите себя в будущем в политике?

К критике и хейтерам кандидат в мэры Киева относится вполне нормально, ведь это помогает ей становиться сильнее, исправляться и думать, что делать дальше.

— Критика — это хорошо, главное, чтобы она не переходила рамки морали и этики. Если критикуют, значит обращают внимание.

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Работа с TikTok

TikTok — это социальная сеть для молодых людей, поэтому чтобы лучше находить с ними общий язык, Верещук завела свой собственный аккаунт.

По ее словам, все ролики, которые она снимает, не должны задевать никого, они не несут негативный контекст.

— У нас нет форматов, которые должны ограничивать меня в этом, мой профессионализм позволяет быть мне широкоформатной.

Верещук уверяет, что завершение выборов точно не завершит ее модели и форматы донесения информации до людей, ведь она видит, насколько это может быть эффективным.

Главные конкуренты

Главным своим конкурентом Верещук считает действующего мэра Киева Виталия Кличко.

— Меня не интересуют другие конкуренты — только Киев и киевляне. Я хочу показать, что 58 млрд можно использовать по назначению.

Кличко должен прийти на дебаты, чтобы стать примером для подражания другими городами.

А вот Притуле Ирина Верещук рекомендовала сначала возглавить маленький город, чтобы понять, как работает система.

Полный список кандидатов в мэры Киева, их биографии и декларации, смотрите в нашем материале.

Фото: Ирина Верещук