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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Приватбанк остановит работу всех сервисов — дата

Приватбанк приостановит все онлайн-сервисы, а также банковские терминалы и банкоматы в Украине.

Время остановки работы Приватбанкас 00:30 до 7:30 воскресенья, 11 октября.

Официальное представительство сообщило, что причиной таких действий является обновление процессинга Приватбанка.

Рейтинг банков Украины

В начале августа обнародовали рейтинг самых прибыльных и самых убыточных банков Украины.

Учитывались показатели периода января-июня 2020 года.

Возглавил рейтинг Приватбанк, а на последнем месте с убыточностью почти 2 млрд грн оказался Укрэксимбанк.

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