Приватбанк приостановит все онлайн-сервисы, а также банковские терминалы и банкоматы в Украине.

Время остановки работы Приватбанка — с 00:30 до 7:30 воскресенья, 11 октября.

Официальное представительство сообщило, что причиной таких действий является обновление процессинга Приватбанка.

У ніч із суботи на неділю ми оновлюватимемо процесинг банку.

У цей період (з 00:30 до 7:30 11 жовтня) тимчасово не будуть працювати картки, Приват24, термінали, оце все.

Вибачте за можливі незручності! — PrivatBank (@privatbankua) October 9, 2020

Рейтинг банков Украины

В начале августа обнародовали рейтинг самых прибыльных и самых убыточных банков Украины.

Учитывались показатели периода января-июня 2020 года.

Возглавил рейтинг Приватбанк, а на последнем месте с убыточностью почти 2 млрд грн оказался Укрэксимбанк.