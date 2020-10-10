Приватбанк приостановит все онлайн-сервисы, а также банковские терминалы и банкоматы в Украине.
Время остановки работы Приватбанка — с 00:30 до 7:30 воскресенья, 11 октября.
Официальное представительство сообщило, что причиной таких действий является обновление процессинга Приватбанка.
У ніч із суботи на неділю ми оновлюватимемо процесинг банку.
У цей період (з 00:30 до 7:30 11 жовтня) тимчасово не будуть працювати картки, Приват24, термінали, оце все.
Вибачте за можливі незручності!
— PrivatBank (@privatbankua) October 9, 2020
Рейтинг банков Украины
В начале августа обнародовали рейтинг самых прибыльных и самых убыточных банков Украины.
Учитывались показатели периода января-июня 2020 года.
Возглавил рейтинг Приватбанк, а на последнем месте с убыточностью почти 2 млрд грн оказался Укрэксимбанк.