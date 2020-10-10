Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, как больных коронавирусом планируют лечить плазмой крови с антителами к Covid-19.

По его словам, сейчас во многих ведущих странах мира проводят подобные эксперименты, собирают гипериммунную плазму (плазма людей, которые переболели коронавирусом) и изготавливают иммуноглобулин.

— Мы тоже начинаем этот процесс. Сначала нам надо собрать плазму, а затем передать на изготовление этого иммуноглобулина, чтобы потом уже в рамках клинических испытаний начать использовать его на территории Украины, — объяснил Максим Степанов.

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Как отметил глава Минздрава, обычный иммуноглобулин уже показал неплохие результаты в борьбе с коронавирусом, его могут внести в протокол лечения больных.

Экспериментальное лечение

О планах начать экспериментальное лечение больных коронавирусом иммуноглобулином сообщили 9 октября во время заседания Кабмина.

Документ утвердило правительство.

Если испытания пройдут успешно, его будут использовать для лечения тяжелобольных пациентов.