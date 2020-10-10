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Факты / Украина

Ситуация с Covid-19 не улучшается — за сутки в Украине 5 728 новых случаев

По состоянию на 10 октября в Украине зафиксировали 256 266 случаев коронавируса.

За сутки — 5 728 новых.

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Коронавирус в Украине

9 октября коронавирус в Украине подтвердили у 250 538 граждан.

Суточный прирост в этот день побил очередной антирекорд — 5 804 новых случая.

Вирус унес жизни 4 779 человек, выздороветь удалось 108 233 пациентам.

Фото: Dreamstime

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