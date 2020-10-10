По состоянию на 10 октября в Украине зафиксировали 256 266 случаев коронавируса.
За сутки — 5 728 новых.
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Коронавирус в Украине
9 октября коронавирус в Украине подтвердили у 250 538 граждан.
Суточный прирост в этот день побил очередной антирекорд — 5 804 новых случая.
Вирус унес жизни 4 779 человек, выздороветь удалось 108 233 пациентам.
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