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Факты / Украина

Тестирование на Covid-19 в частной лаборатории: как это будет происходить

Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, каким образом в Украине будут приобщать частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус.

По его словам, это нововведение не означает, что каждый может в любой момент обратиться в такую клинику и пройти тестирование.

— Наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, будет передавать образцы в частные лаборатории, которые уже будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании, — уточнил Максим Степанов.

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Такой механизм работы утвердили из-за того, что ведомство должно контролировать проведение тестов.

— Мы не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги, — добавил глава Минздрава.

Привлечение частных лабораторий

О привлечении частных лабораторий к тестированию на коронавирус сообщили 9 октября.

Соответствующее решение принял Кабмин на заседании. Тестирование должно быть бесплатным.

Для этого правительство выделило почти 260 млн 889 тыс. грн.

Источник: Минздрав

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