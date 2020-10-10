Глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, каким образом в Украине будут приобщать частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус.

По его словам, это нововведение не означает, что каждый может в любой момент обратиться в такую клинику и пройти тестирование.

— Наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, будет передавать образцы в частные лаборатории, которые уже будут проводить само тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании, — уточнил Максим Степанов.

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Такой механизм работы утвердили из-за того, что ведомство должно контролировать проведение тестов.

— Мы не в состоянии будем это проконтролировать. Понятно, что мы частным лабораториям будем платить деньги, — добавил глава Минздрава.

Привлечение частных лабораторий

О привлечении частных лабораторий к тестированию на коронавирус сообщили 9 октября.

Соответствующее решение принял Кабмин на заседании. Тестирование должно быть бесплатным.

Для этого правительство выделило почти 260 млн 889 тыс. грн.