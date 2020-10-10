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Факты / Украина

В Украине рекордное количество госпитализированных с Covid-19 за сутки

За минувшие сутки наибольшее количество больных Covid-19 зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Львовской и Одесской областях.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Минздрава добавил, что за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 311 детей и 203 медицинских работника, общее количество больных составляет 256 266.

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За минувшие сутки госпитализировали 990 человек, и это самое большое количество госпитализаций за весь период пандемии.

— Сейчас в больницах находятся более 19 тыс. пациентов с подтвержденным Covid-19 или с соответствующими симптомами, — отметил Степанов.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине зафиксировали больше всего летальных случаев от коронавируса с начала пандемии — 108.

По состоянию на 10 октября ситуация с коронавируса в Украине не улучшается. В стране подтвердили 256 266 случаев коронавируса.

За сутки — 5 728 украинцев заболели Covid-19.

Всего за время пандемии вирус унес жизни 4 887 пациентов, выздороветь удалось 112 570 гражданам страны.

В Украине провели более 2,5 млн тестирования методом ПЦР.

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