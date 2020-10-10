Центральная избирательная комиссия разъяснила правила и порядок заполнения избирательного бюллетеня по местным выборам 2020.

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Как правильно заполнить избирательный бюллетень на местных выборах 2020, рассказывают Факты ICTV.

Время в кабинке и цифры по трафарету

Поскольку 25 октября на участке избиратель получит сразу несколько бюллетеней (в зависимости от населенного пункта), время его пребывания в кабинке будет увеличено еще на одну минуту.

Кроме привычных на всех выборах (+) или (✓), в бюллетене также нужно будет отметить цифры.

Номер кандидата от партии в списке отныне нужно будет вписывать по уже готовым трафаретом, что также займет время.

Цифра ноль в бюллетене

Многие избиратели, уже находясь в кабинке, задумаются: стоит ли писать цыфру 0 в поле с трафаретом?

Если, к примеру, ваш кандидат идет под номером 3, то комиссия зачислит голос и 3, и 03.

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Ошибка в выборе

Традиционно для украинского законодательства, у избирателя есть право на повторное получение бюллетеня, если возникли проблемы с заполнением или он испортился.

Для этого нужно обратиться к членам избирательной комиссии и просто написать заявление.

Однако есть два “но”: следующей, третьей попытки, уже нет, и дополнительных бюллетеней на участке может не хватить.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.