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Факты / Украина / Политика

Анджей Дуда едет в Украину: программа визита президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда посетит Киев с официальным визитом 12-13 октября, в рамках которого вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским побывает также в Одессе.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, именно в Одессе состоится бизнес-форум.

Он уточнил, что стороны подпишут ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры города.

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— Мы продолжаем экономическую тематику диалога с Польшей. Говорим не только о политике, не только об историческом прошлом, о котором тоже будет ити речь, но и о наших экономических связях, — отметил Жовква.

Визит президента Польши в Украину планировался еще на апрель, но из-за пандемии его перенесли. Последний раз польский лидер был в Украине в 2017 году.

Сотрудничество Украины и Польши в сфере безопасности

В СНБО заявили, что Украина и Польша планируют организовать площадку для сотрудничества ведомств безопасности, к которой также приобщат Литву.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сейчас самое время развивать сотрудничество в сфере безопасности между странами из-за вмешательства РФ в дела Беларуси.

Источник: Офис президента

Фото: УНИАН

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