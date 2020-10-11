День ангела Валентина: поздравления поздравления в СМС и открытках

Лучшие поздравления с Днем ангела Валентина в СМС и открытках, смотрите в материале Фактов ICTV.

Значение имени Валентин — сильный.

Характер: парень очень старательный, компанейский, справедливый и спокойный. Также Валентин привык быть храбрым, поэтому не будет стоять в стороне, когда кого-то обижают.

Парень предпочитает спокойный образ жизни — любит читать книги или решать кроссворды.

Формы имени:

Валя, Валик, Валюха, Валюша, Валентинка.

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Открытки с Днем ангела Валентина:

СМС-поздравления с Днем ангела Валентина:

***

За труд и понимание,

За все свои старания,

За ласку и заботу,

За лучшую работу!

Прими же поздравления,

Почет и уважение!

***

Здоров и силен интеллектом,

Работой своей увлечен.

Немного похож на поэта,

Поскольку горяч и влюблен.

Так будь всегда таким, наш друг,

Не боясь житейских вьюг !

***

С именинами вас поздравляю, Валентин!

Пусть чистый свет наполнит душу вашу,

И чтоб судьбы своей вы были господин,

Чтоб не подбрасывала сложную задачу!

***

Желаю Вам во всем быть впереди,

Сама любовь завидует пусть молча,

Со счастьем за руку желаю вам идти,

Чтоб все невзгоды разорвали в клочья!

***

Валентин, тебе желаю,

Быть по жизни на коне,

Неудач не замечая

В суматохе ярких дней!

Пусть прекрасные идеи

Из тебя фонтаном бьют,

И к великим достиженьям

Сам построится маршрут!

***

Побольше нежности тебе желаю,

Чтобы любовь тебя нашла.

Чтоб был ты счастлив, милый Валик,

Чтоб не висела якорем тоска.

Надеюсь, у тебя упорства хватит,

Не опуская рук идти к мечте.

Тебя сегодня поздравляю,

Болезней не встречай нигде.

***

Валентин, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

От души в этот праздник желаю.

Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!