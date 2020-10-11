День ангела Валентина: поздравления поздравления в СМС и открытках

Лучшие поздравления с Днем ангела Валентина в СМС и открытках, смотрите в материале Фактов ICTV.
Значение имени Валентин — сильный.
Характер: парень очень старательный, компанейский, справедливый и спокойный. Также Валентин привык быть храбрым, поэтому не будет стоять в стороне, когда кого-то обижают.
Парень предпочитает спокойный образ жизни — любит читать книги или решать кроссворды.
Формы имени:
Валя, Валик, Валюха, Валюша, Валентинка.
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Открытки с Днем ангела Валентина:
СМС-поздравления с Днем ангела Валентина:
***
За труд и понимание,
За все свои старания,
За ласку и заботу,
За лучшую работу!
Прими же поздравления,
Почет и уважение!
***
Здоров и силен интеллектом,
Работой своей увлечен.
Немного похож на поэта,
Поскольку горяч и влюблен.
Так будь всегда таким, наш друг,
Не боясь житейских вьюг !
***
С именинами вас поздравляю, Валентин!
Пусть чистый свет наполнит душу вашу,
И чтоб судьбы своей вы были господин,
Чтоб не подбрасывала сложную задачу!
***
Желаю Вам во всем быть впереди,
Сама любовь завидует пусть молча,
Со счастьем за руку желаю вам идти,
Чтоб все невзгоды разорвали в клочья!
***
Валентин, тебе желаю,
Быть по жизни на коне,
Неудач не замечая
В суматохе ярких дней!
Пусть прекрасные идеи
Из тебя фонтаном бьют,
И к великим достиженьям
Сам построится маршрут!
***
Побольше нежности тебе желаю,
Чтобы любовь тебя нашла.
Чтоб был ты счастлив, милый Валик,
Чтоб не висела якорем тоска.
Надеюсь, у тебя упорства хватит,
Не опуская рук идти к мечте.
Тебя сегодня поздравляю,
Болезней не встречай нигде.
***
Валентин, поздравленья тебе
Я с любовью большой отправляю,
Добрых встреч и везенья в судьбе
От души в этот праздник желаю.
Чтоб успех за тобой по пятам
По дорогам любым направлялся,
И чтоб день неизменно всегда
Лишь с улыбки твоей начинался!