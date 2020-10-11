День художника в Украине: поздравления в открытках

Праздник ввел второй президент Украины Леонид Кучма по инициативе Союза художников Украины, еще в 1998 году. Главная цель и идея — поддержка украинских художников.

Отечественные создатели известны всему миру, а вот современника Ивана Марчука — британцы в 2007 году внесли в список 100 гениев современности. Кстати, это единственный украинец, который попал в этот список.

Поздравление с Днем художника — открытки:

Календарь праздников на октябрь 2020

В октябре празднуют много различных профессиональных и религиозных праздников. Одними из важнейших считаются День защитника и Покров Пресвятой Богородицы — 14 октября.