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Факты / Lifestyle

День художника в Украине: поздравления в открытках

Праздник ввел второй президент Украины Леонид Кучма по инициативе Союза художников Украины, еще в 1998 году. Главная цель и идея — поддержка украинских художников.

Отечественные создатели известны всему миру, а вот современника Ивана Марчука — британцы в 2007 году внесли в список 100 гениев современности. Кстати, это единственный украинец, который попал в этот список.

Поздравление с Днем художника — открытки:

День художника в Украине: поздравления в открытках

День художника в Украине: поздравления в открытках

День художника в Украине: поздравления в открытках

День художника в Украине: поздравления в открытках

День художника в Украине: поздравления в открытках

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