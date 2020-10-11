Заболеваемость коронавирусом в Украине держится на высоком уровне. По состоянию на 11 октября за сутки заболели еще 4 768 человек, от начала пандемии — 261 034.

За день умерли еще 85 пациентов, а за время пандемии — 4 972. Выздоровели 113 507 украинцев, из которых 937 — за последний день.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зафиксировали в Харьковской области — 593, Киеве — 502, в Хмельницкой области — 328.

В частности, в столице уже второй день подряд держится высокий показатель больных Covid-19. В больницы Киева попали 60 пациентов.

Всего в столице 27 497 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии вирус унес жизни 481 киевлянина, выздороветь удалось 9 702 жителям.

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Коронавирус в ВСУ

За минувшие сутки в Вооруженных силах коронавирусом заболели еще 63 человека, из них 14 находятся в больнице. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медиков находятся 49 военных, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 803 человека. За время пандемии выздоровели 2 806 больных, летальных случаев — 11.

Ситуация с заполненностью коек для больных

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал области, где заканчиваются места для больных Covid-19.

В частности, Киев, Донецкая, Одесская, Харьковская и Сумская области — это регионы, где сейчас самая сложная ситуация в больницах с койко-местами.

Кроме того, по словам министра, всего в больницах с подтвержденным диагнозом Covid-19 или с подозрением на болезнь находятся 19 404 пациента.