Что делать на карантине осенью: идеи

2020 год предоставил человечеству уникальную возможность спасать мир, не выходя из дома. Нынешняя ситуация с пандемией Covid-19 оставляет желать лучшего. Чем занять себя на карантине осенью?

Раскрасить мандалу

Мандала – сакральное изображение, которое используется в буддистской практике, чаще всего в дзэне. Проще говоря, это геометрические символы, которые интерпретируют как модель Вселенной.

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Классическая мандала имеет геометрические и круговые узоры, именно потому она послужит своеобразной антистрессовой раскраской. Особенно интересной она будет для детей, поскольку при разукрашивании позволит развивать мелкую моторику рук.

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Перечитать книгу Приключения Оливера Твиста

Чарльз Диккенс стал первым писателем в английской литературе, в чьем романе главным героем стал ребенок.

Оливер Твист – мальчик из детского дома. За любопытство и непокорность мальчика отправляют на обучение к гробовщику, где он подвергается издевкам.

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Послушать аудиосказку Цветик-семицветик

Сказка из далекого детства советских детей о доброй девочке, которая получила необычный цветок в подарок — каждый лепесток мог мгновенно выполнять любое желание.

И вот она нашла друга, когда остался последний лепесток. Какое желание она загадала?

Посмотреть мультфильм В поисках Немо

Добрый детский мультфильм о любви родителей к детям. В совсем юном возрасте рыбку Немо из-за детской шалости похищает водолаз.

Но его отец – рыба-клоун Марлин – не отчаивается. Он намерен переплыть весь океан к Сиднею, чтобы найти и вернуть своего единственного сына домой.

Сделать папье-маше вместе с детьми

Папье-маше – это легко поддающаяся формовке масса, которую получают из смеси бумаги и картона с клеящими веществами.

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Из папье-маше делают предметы, игрушки, шкатулки. Даже предметы декора, которые непросто отличить от сделанных профессионалами.

Выучить язык жестов

Язык жестов – самостоятельный язык, состоящий из движений рук, губ и мимики. Самым распространённым мифом о жестовом языке является то, что он каким-то образом зависит от письменных языков – но это не так.

Использование жестов может быть полезным в ситуациях, когда передать информацию голосом невозможно или тяжело.

Этот язык очень часто используют люди с нарушениями слуха и речи для общения. Знание языка позволит вам стать благосклоннее к окружающему миру.

Выйти на прогулку в парк

Несмотря на текущую ситуацию с карантином, не стоит проводить все время дома. Прогулка на свежем воздухе полезна для ментального и физического здоровья.

Можно совместить приятное с полезным: например, во время прогулки послушать аудиокнигу.

Свежий воздух, витамин D, активность тела — это то, что укрепит иммунитет на зиму. Прогуляться можно не только в компании, но и самому.

Также можно послушать подкаст или просто погулять в тишине и отдохнуть от постоянного потока информации.