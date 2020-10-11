4 768 положительных тестов за сутки – по состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине в целом инфицированы 261 034 человека.

За день умерли еще 85 пациентов, а за время пандемии – 4 972.

Выздоровели 113 507 украинцев, из которых 937 – за последний день.

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Больше всего положительных тестов за день в Харьковской области — 593, в Киеве — 502, в Хмельницкой — 328 новых случаев.

Сейчас в Украине болеют 142 555 человек.

Коронавирус в регионах:

Винницкая обл – 7 569 (+103)

Волынская обл – 9 645 (+118)

Днепропетровская обл – 8 781 (+201)

Донецкая обл – 5 649 (+50)

Житомирская обл – 8 326 (+302)

Закарпатская обл – 10 850 (+89)

Запорожская обл – 5 461 (+115)

Ивано-Франковская обл – 15 197 (+197)

Кировоградская обл – 1 304 (+16)

г. Киев – 27 497 (+502)

Киевская обл – 11 096 (+204)

Львовская обл – 22 588 (+202)

Луганская обл – 1 826 (+114)

Николаевская обл – 4 546 (+152)

Одесская обл – 16 605 (+160)

Полтавская обл – 4 377 (+171)

Ровенская обл – 14 493 (+234)

Сумская обл – 6 862 (+229)

Тернопольская обл – 15 798 (+208)

Харьковская обл – 24 445 (+593)

Херсонская обл – 1 892 (+86)

Хмельницкая обл – 8 792 (+328)

Черновицкая обл – 16 319 (+182)

Черкасская обл – 5 598 (+119)

Черниговская обл – 5 518 (+93).

Коронавирус в Украине 10 октября

За вчерашний день, 10 октября, коронавирус в Украине подтвердили еще у 5 728 людей.

Общее количество зараженных достигло 256 266 случаев.

Из них умерли в результате осложнений 4 887 пациентов, а выздоровели 112 570 украинцев.