4 768 положительных тестов за сутки – по состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине в целом инфицированы 261 034 человека.
За день умерли еще 85 пациентов, а за время пандемии – 4 972.
Выздоровели 113 507 украинцев, из которых 937 – за последний день.
Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания
Больше всего положительных тестов за день в Харьковской области — 593, в Киеве — 502, в Хмельницкой — 328 новых случаев.
Сейчас в Украине болеют 142 555 человек.
Коронавирус в регионах:
- Винницкая обл – 7 569 (+103)
- Волынская обл – 9 645 (+118)
- Днепропетровская обл – 8 781 (+201)
- Донецкая обл – 5 649 (+50)
- Житомирская обл – 8 326 (+302)
- Закарпатская обл – 10 850 (+89)
- Запорожская обл – 5 461 (+115)
- Ивано-Франковская обл – 15 197 (+197)
- Кировоградская обл – 1 304 (+16)
- г. Киев – 27 497 (+502)
- Киевская обл – 11 096 (+204)
- Львовская обл – 22 588 (+202)
- Луганская обл – 1 826 (+114)
- Николаевская обл – 4 546 (+152)
- Одесская обл – 16 605 (+160)
- Полтавская обл – 4 377 (+171)
- Ровенская обл – 14 493 (+234)
- Сумская обл – 6 862 (+229)
- Тернопольская обл – 15 798 (+208)
- Харьковская обл – 24 445 (+593)
- Херсонская обл – 1 892 (+86)
- Хмельницкая обл – 8 792 (+328)
- Черновицкая обл – 16 319 (+182)
- Черкасская обл – 5 598 (+119)
- Черниговская обл – 5 518 (+93).
Коронавирус в Украине 10 октября
За вчерашний день, 10 октября, коронавирус в Украине подтвердили еще у 5 728 людей.
Общее количество зараженных достигло 256 266 случаев.
Из них умерли в результате осложнений 4 887 пациентов, а выздоровели 112 570 украинцев.