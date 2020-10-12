Коронавирус в Украине 12 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 12 октября в Украине подтвердили 265 454 случая коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 4 420 новых больных.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 015 людей, за сутки еще 43 пациента.
В то же время побороть болезнь удалось 114 410 пациентам, за сутки их количество увеличилось еще на 903.
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Прирост в регионах:
- Винницкая обл — 7637 (+68)
- Волынская обл — 9791 (+146)
- Днепропетровская обл — 8967 (+186)
- Донецкая обл — 5699 (+50)
- Житомирская обл — 8464 (+138)
- Закарпатская обл — 10935 (+85)
- Запорожская обл — 5589 (+128)
- Ивано-Франковская обл — 15379 (+182)
- Кировоградская обл — 1325 (+21)
- г. Киев — 27693 (+196)
- Киевская обл — 11309 (+213)
- Львовская обл — 22788 (+200)
- Луганская обл — 1852 (+26)
- Николаевская обл — 4708 (+162)
- Одесская обл — 16770 (+165)
- Полтавская обл — 4621 (+244)
- Ровенская обл — 14696 (+203)
- Сумская обл — 7280 (+418)
- Тернопольская обл — 15992 (+194)
- Харьковская обл — 25186 (+741)
- Херсонская обл — 1985 (+93)
- Хмельницкая обл — 9011 (+219)
- Черновицкая обл — 16488 (+169)
- Черкасская обл — 5668 (+70)
- Черниговская обл — 5621 (+103)
Коронавирус 11 октября
По состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине всего инфицировано 261 034 человека, за сутки — 4 768 положительных тестов.
Больше всего положительных тестов за день в Харьковской области — 593, в Киеве — 502, в Хмельницкой — 328 новых случаев.