Коронавирус в Украине 12 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на утро 12 октября в Украине подтвердили 265 454 случая коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 4 420 новых больных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 015 людей, за сутки еще 43 пациента.

В то же время побороть болезнь удалось 114 410 пациентам, за сутки их количество увеличилось еще на 903.

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Прирост в регионах:

Винницкая обл — 7637 (+68)

Волынская обл — 9791 (+146)

Днепропетровская обл — 8967 (+186)

Донецкая обл — 5699 (+50)

Житомирская обл — 8464 (+138)

Закарпатская обл — 10935 (+85)

Запорожская обл — 5589 (+128)

Ивано-Франковская обл — 15379 (+182)

Кировоградская обл — 1325 (+21)

г. Киев — 27693 (+196)

Киевская обл — 11309 (+213)

Львовская обл — 22788 (+200)

Луганская обл — 1852 (+26)

Николаевская обл — 4708 (+162)

Одесская обл — 16770 (+165)

Полтавская обл — 4621 (+244)

Ровенская обл — 14696 (+203)

Сумская обл — 7280 (+418)

Тернопольская обл — 15992 (+194)

Харьковская обл — 25186 (+741)

Херсонская обл — 1985 (+93)

Хмельницкая обл — 9011 (+219)

Черновицкая обл — 16488 (+169)

Черкасская обл — 5668 (+70)

Черниговская обл — 5621 (+103)

Коронавирус 11 октября

По состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине всего инфицировано 261 034 человека, за сутки — 4 768 положительных тестов.

Больше всего положительных тестов за день в Харьковской области — 593, в Киеве — 502, в Хмельницкой — 328 новых случаев.