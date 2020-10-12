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Факты / Украина

4 420 за сутки: в Украине несколько дней спадает количество больных Covid-19

По состоянию на утро 12 октября в Украине подтвердили 265 454 случая коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 4 420 новых больных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 015 людей, за сутки еще 43 пациента.

В то же время побороть болезнь удалось 114 410 пациентам, за сутки их количество увеличилось еще на 903.

Коронавирус в Украине 12 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

ЧитайтеКоронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Прирост в регионах:

  • Винницкая обл — 7637 (+68)
  • Волынская обл — 9791 (+146)
  • Днепропетровская обл — 8967 (+186)
  • Донецкая обл — 5699 (+50)
  • Житомирская обл — 8464 (+138)
  • Закарпатская обл — 10935 (+85)
  • Запорожская обл — 5589 (+128)
  • Ивано-Франковская обл — 15379 (+182)
  • Кировоградская обл — 1325 (+21)
  • г. Киев — 27693 (+196)
  • Киевская обл — 11309 (+213)
  • Львовская обл — 22788 (+200)
  • Луганская обл — 1852 (+26)
  • Николаевская обл — 4708 (+162)
  • Одесская обл — 16770 (+165)
  • Полтавская обл — 4621 (+244)
  • Ровенская обл — 14696 (+203)
  • Сумская обл — 7280 (+418)
  • Тернопольская обл — 15992 (+194)
  • Харьковская обл — 25186 (+741)
  • Херсонская обл — 1985 (+93)
  • Хмельницкая обл — 9011 (+219)
  • Черновицкая обл — 16488 (+169)
  • Черкасская обл — 5668 (+70)
  • Черниговская обл — 5621 (+103)

Коронавирус 11 октября

По состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине всего инфицировано 261 034 человека, за сутки — 4 768 положительных тестов.

Больше всего положительных тестов за день в Харьковской области — 593, в Киеве — 502, в Хмельницкой — 328 новых случаев.

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