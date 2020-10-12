В Черкассах не будут вводить ограничения оранжевой эпидемической зоны, в которую попал город. Горсовет назвала решение о внесении Черкасс в эту зону преждевременным.

По словам мэра Анатолия Бондаренко, сегодня в городских больницах находятся 67 человек с коронавирусом, только 48 являются жителями Черкасс.

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— О введении оранжевой зоны в нашем городе — считаю решение преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить Черкассы в эту зону. Кроме того, многие люди, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах, — сказал Бондаренко.

Также мэр отметил, что в городе пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и учреждений.

Анатолий Бондаренко отметил, что нужно дать школам доработать в обычном режиме, а потом пойти на каникулы. Предприятиям и учреждениям необходимо соблюдать санитарные нормы и правила личной гигиены и можно работать.

Карантинные зоны в Украине

В Украине обновили карантинные зоны. По состоянию на сегодня в красную зону вошли город Канев Черкасской области и город Сумы.

К оранжевой вошли: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Ирпень, Обухов, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Тернополь, Харьков, Черкассы, Хмельницкий, Чернигов, Черновцы.