Популярные артисты, известные футболисты, политики и даже миллиардеры заболели Covid-19. Коронавирус косит всех без разбору.

За последние дни в число звезд, которые заболели, присоединился и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк. И хотя чувствует себя певец как при легкой простуде — все концерты пришлось экстренно переносить.

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Не услышат и не увидят поклонники, а особенно женского пола, и своего любимца Олега Винника. Он должен был выступать в Днепре, но уже две недели на самоизоляции – из-за подхваченного вируса.

Пощекотал нервы своим молодым фанаткам и 22-летний певец Никита Ломакин. Новость о положительном тесте у молодого спортивного юноши шокировала публику.

Вирус Никита перенес почти бессимптомно. Чего не скажешь о другом звездном музыканте и певце Сергее Бабкине. Он перенес целый спектр различных болезненных ощущений. Так продолжалось целую неделю, пока не наступило долгожданное облегчение.

Почти с похожими симптомами перенесли коронавирус и звездные супруги миллиардер Мохаммед Захура и певица Камалия. Как признались супруги — это болезнь стала едва ли не самым серьезным испытанием в их жизни.

Особенно плохо было Захуру. Вирус поразил в него более 40% легких. Да еще и все болячки, которыми раньше болел, в одно мгновение напомнили о себе.

А вот для Камалии, которая всегда вела активный образ жизни, коронавирус был словно смирительной рубашкой. Но она уже снова вышла на сцену. Пока, правда, для небольшой репетиции, потому что длительные изнурительные выступления врачи не разрешают.

Еще весной симптомы коронавируса имела и певица Оля Полякова. Однако теперь ее атакует не Covid-19, а украинские чиновники. Просто невероятный шквал критики вызвал ее концерт ко Дню учителя в Харькове.

Министр культуры Александр Ткаченко назвал концерт плевком со стороны организаторов и местных властей, поскольку проходил он в разгар коронавируса.

Настоящий хайп начался в соцсетях после того, как полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина.

Продюсер певицы Михаил Ясинский возмущен, ведь в течение последних трех недель у них были более масштабные концерты до 100 тыс. человек — и такой реакции не было.

Менеджмент артистки убежден, что шумиха вокруг концерта поднялся из-за предстоящих выборов, которые в Харькове традиционно сопровождаются ожесточенной борьбой кандидатов. Эмоционально отреагировала на уголовное дело и сама Полякова.

Также коронавирус может внести свои коррективы и в выборы. По крайней мере, он уже атаковал немало народных избранников, четверо из которых болеют повторно. Так, в частности, с пневмонией лежит в больнице председатель партии Слуга народа Александр Корниенко. А лидера Евросолидарности Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких.

Не обошел коронавирус и лидера Голоса Киру Рудык. Несмотря на острое течение болезни от госпитализации политик отказалась. Под дистанционным наблюдением семейного врача сама делала необходимые процедуры, в том числе проверяла количество кислорода в легких.

А вот слуга народа Жан Беленюк после двух недель самоизоляции уже поборол болезнь. Причем легче перенес коронавирус, чем в свое время грипп. Головная боль, немного ломоты в теле и температура в районе 37 градусов.

Не помог иммунитет и нашим футболистам. Вирус подкосил сразу девять игроков Шахтера, среди которых Тарас Степаненко и основной голкипер национальной сборной Андрей Пятов.

Для команды Андрея Шевченко — это был удар ниже пояса. Ведь перед матчами с топ-сборными Франции и Германии наша команда остались без ключевых игроков. К тому же, уже непосредственно в Париже Covid-19 обнаружили еще в двух голкиперов.

Однако после матча с французами черная полоса для подопечных Шевченко еще не кончилась. Из-за коронавируса в нескольких игроков сборной — из Парижа не хотели выпускать всю команду.

Вернувшись в Киев футболистов закрыли в отеле. На улицу их не пускают, а на тренировки — только при наличии тестов. Риск заражения свели к минимуму, потому что впереди важные матчи.

Коронавирус у Геннадия Кернеса

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер предположил, что мэр Харькова Геннадий Кернес не вернется в Украину до местных выборов. Сейчас он проходит лечение в немецкой клинике Шарите из-за заражения коронавирусом.

По его словам, сейчас Кернес чувствует себя плохо. Также Кучер отметил, что сперва Кернес, как и многие харьковчане, не признавал проблему коронавируса.