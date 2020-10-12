Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый заболел коронавирусом.

— Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие Covid-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать — теперь в дистанционном формате, — сообщил Куцый.

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Друзі! Маю важливу новину. Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19. Маю позитивну динаміку та… Опубликовано Максимом Куцим Понедельник, 12 октября 2020 г.

Он добавил, сейчас на Covid-19 болеет немало его коллег, знакомых и родных. Одесский губернатор призвал всех, кто с ним контактировал, сдать тест на коронавирус.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 октября в Украине обнаружили 4 420 новых случаев заражения коронавирусом. В Одесской области зафиксировали 165 новых больных.

Всего за время пандемии в Одесской области заболело 16 770 граждан.

Источник: Максим Куцый

Фото: Максим Куцый