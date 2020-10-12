PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Председатель Одесской ОГА заболел коронавирусом

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый заболел коронавирусом.

— Лабораторный центр МЗ подтвердил у меня наличие Covid-19. Имею положительную динамику и продолжаю работать — теперь в дистанционном формате, — сообщил Куцый.

Читайте: Состояние здоровья улучшилось: Порошенко выписали из больницы

Друзі! Маю важливу новину.

Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19.

Маю позитивну динаміку та…

Опубликовано Максимом Куцим Понедельник, 12 октября 2020 г.

 

Он добавил, сейчас на Covid-19 болеет немало его коллег, знакомых и родных. Одесский губернатор призвал всех, кто с ним контактировал, сдать тест на коронавирус.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 октября в Украине обнаружили 4 420 новых случаев заражения коронавирусом. В Одесской области зафиксировали 165 новых больных.

Всего за время пандемии в Одесской области заболело 16 770 граждан.

Источник: Максим Куцый

Фото: Максим Куцый

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх