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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна прекратила падение: курс валют 12 октября

Национальный банк обновил курсы валют на 12 октября. Гривна укрепилась к доллару на 8 копеек. В то же время национальная валюта почти не изменилась по отношению к евро.

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Курс валют на 12 октября:

  • $1 — 28,20 грн;
  • €1 — 33,27 грн;
  • 1 польский злотый — 7,44 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Цены за курс валют

Эксперты отмечают, что стоит ожидать рост доллара и падение гривны до конца года.

Осенью и зимой вырастут цены на продукты. Почти ежемесячно наблюдаем подорожания хлеба на 2% из-за того, что постоянно растут мировые цены на зерно. Гречка может стоить 37 грн за килограмм.

Проблемы в экономике и ценами связаны и с отношениями с МВФ. Всемирный банк уже отложил выделение первого транша в $350 млн.

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