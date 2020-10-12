Кто может повторно заболеть коронавирусом

Люди, которые имеют сопутствующие тяжелые заболевания, могут повторного заразиться коронавирусом.

Такие болезни снижают иммунитет и уровень сопротивления Covid-19, заявил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков в эфире одного из телеканалов.

Сегодня в Украине фиксировались единичные случаи повторной болезни Covid-19.

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— Каждый из таких случаев требует детального анализа. Нужно подтвердить, что это второй раз коронавирус, — отметил Мацьков.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса закончится только тогда, когда 60% населения планеты переболеет вирусом и будет иметь антитела к нему. Второй вариант — ученые разработают доступную вакцину против Covid-19.

В то же время жесткие карантинные ограничения не смогут преодолеть вирус, считает доктор Евгений Комаровский.