Во многих больницах уже не знают, куда класть больных коронавирусом. Даже в частную попасть непросто — госпитализируют только после внесения депозита в несколько десятков тысяч гривен.

В Киеве под больницами, которые принимают пациентов с Covid-19, выстроились длинные очереди со скорых.

В одной из них больным ставят капельницы прямо в коридоре, а у кого подтвержденного диагноза нет, вообще отказывают в госпитализации.

Медучреждения переполнены почти по всей стране. В Одессе скорая три часа возила больного мужчину, а потом просто высадила посреди улицы.

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Даже пациентам, которые готовы платить за свое лечение, приходится ждать.

В одной из частных клиник рассказали, что мест у них нет, все происходит в порядке живой очереди, а чтобы все же положили, надо заплатить депозит в 80 тыс. грн. Сутки пребывания обойдется примерно в 25-30 тыс. грн.

Если распространение коронавируса не удастся остановить, на медицинскую систему может ожидать коллапс. Руководитель Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко прогнозирует, что на пике инфекции начнется самое страшное — врачам придется буквально выбирать, кто будет жить.

По его словам, предпочтение будет отдаваться детям и людям трудоспособного возраста.

По состоянию на 12 октября в Киеве и еще 5 областях койки для больных Covid-19 заполнены более чем на 70%.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.