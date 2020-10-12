Доктор Евгений Комаровский считает, что пандемия коронавируса закончится лишь тогда, когда 60% населения планеты переболеют вирусом и будут иметь антитела к нему, или же когда ученые разработают доступную вакцину против Covid-19.

По его прогнозам, это может произойти к концу 2022 года.

— Если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года. К этому времени у нас будет коллективный иммунитет, и мы будем относиться к коронавирусу, как к гриппу, — считает Евгений Комаровский.

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При этом жесткие карантинные ограничения не смогут преодолеть вирус.

— Я не верю, и никто уже не верит, что карантинные ограничительные меры способны принципиально что-либо изменить. Там, где все прекрасно, как только ослабевают ограничения — то есть когда страна открывается — вирус стремительно возвращается. И это будет продолжаться до тех пор, пока более 60% населения, а, может быть, и более 80%, не выработают антитела, — продолжает он.

В то же время он прогнозирует подъем заболеваемости в Украине после начала отопительного сезона.

— Серьезный подъем заболеваемости будет — по крайней мере, в наших краях — после начала отопительного сезона. Как только мы закроемся в помещениях, прекратим проветривать комнаты и станем обогреваться, тут же упадет влажность воздуха, вирус будет сутками сохраняться в нем, и будет болеть большее количество людей, — добавил доктор.

Когда закончится пандемия

Ранее Евгений Комаровский делал прогноз, что пандемия коронавируса закончится летом 2020 года.

Этому будут способствовать тепло и нахождение людей на свежем воздухе.

Однако вирус оказался более устойчивым.

Источник: Доктор Комаровский