Минэкономики оценил падение ВВП в Украине за 8 месяцев 2020 года

Сокращение объемов ВВП в Украине за период января-августа 2020 года, составит 5,8%.

Такие прогнозы дает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в августе.

За этот период, сводный индекс производства (ЭКО) замедлился до 6,5% по сравнению с 7,3% за семь месяцев этого года.

Положительную динамику имеет производство потребительских товаров длительного пользования, строительство, транспорт, торговля и сельское хозяйство.

Активизацию торговли Минэкономики объясняет реализацией отложенного спроса, переориентацией его на внутренний рынок и ростом зарплат.

Читайте: Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года

Среди положительных факторов, влияющих на экономику:

адаптация к условиям карантина;

сохранение сравнительно высокой покупательской активности;

благоприятная конъюнктура на мировых рынках.

В то же время отдельно Минэкономики отмечает нисходящую динамику в сельском хозяйстве, которая сохранит влияние до конца года.

Прогноз Всемирного банка

Снижение ВВП Украины в 2020 году ожидается на уровне 5,5%. В то же время будет рост в 2021 году на 1,5%, прогнозирует Всемирный банк.

Падение ВВП Украины по сравнению с июньским данным на два процентных пункта, в 2021 — на 1,5.