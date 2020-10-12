Центральная избирательная комиссия не рекомендует использовать приложение Дія во время голосования на местных выборах 25 октября.

— Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книги или ID-карты, — отметила секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

Читайте: Проголосовать пустят даже с температурой: что взять с собой на избирательный участок

По ее словам, использование электронной версии паспорта будет невозможно, если у участковой избирательной комиссии нет технических устройств, с помощью которых можно проверить такой документ.

Гатауллина добавила, что избиратели должны будут снимать маски, чтобы члены комиссии могли установить их личность прежде, чем выдавать бюллетени.

???? Для видачі бюлетеня виборцю члену ДВК потрібно встановити особу, а для цього виборцю доведеться зняти маску; ???? При… Опубликовано Lena Gataullina Воскресенье, 11 октября 2020 г.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.